Ce dimanche 24 mars 2024, s'est tenu le deuxième congrès d’Action Populaire de La Réunion, en présence de nombreux élus. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : APR)

Le dimanche 24 mars 2024, a eu lieu à Saint Paul, le 2ème congrès d’Action Populaire de La Réunion, parti politique Réunionnais fondé par Claude Hoarau en 2016, suite au conflit ouvert avec une partie de la direction du parti communiste réunionnais.



Claude Hoarau et le co-secrétaire général du PCR, Fabrice Hoarau qui avaient fait le choix d’appeler à voter à gauche au deuxième tour des élections régionales de 2015, ont alors été exclus du parti et la section de Saint Louis dissoute.



Après un mot d’acceuil, d’Emmanuel Séraphin, maire de Saint Paul, que nous tenons à remercier, Claude Hoarau a ouvert le congrès par un discours emprunt d’optimisme et d’émotion. Il a retracé en quelques minutes son parcours réalisé avec l’ensemble des camarades depuis 1959 (Année de création du PCR) dans le PCR jusqu’en 2015 et dans l’APR depuis sa création.



Honneur lui a été rendu pour ces décennies de luttes au service de La Réunion, lui qui doit être l’un des derniers militants encore vivant et qui était présent lors de ce congrès fondateur de 1959.



Alors ouvert, le congrès fort des quelques 400 congressistes présents et représentants les 1512 adhérents 2023 et la centaines d’invités, ont travaillé toute la matinée sur les thèses du parti sous la forme de sept textes parlant du développement économique et de l’action sociale, de l’Agriculture, du logements, des mobilités, du climat et de la biodiversité, de l’action internationale et enfin de l’identité.

- Reconnaissance du Peuple Réunionnais -



Sur l’ensemble de ces textes des résolutions ont été votées. La plus parlante d’entre elles reste celle sur la reconnaissance du Peuple Réunionnais. Dans La république Française les Réunionnaises et Réunionnais forment le peuple Réunionnais avec ses diversités, sa langue, sa culture, sa gastronomie entre autres.



Lors de l’examen de ces textes, nous avons eu l’honneur d’avoir des contributions d’élus invités présents. Pour cela nous tenons à remercier les parlementaires présents, Karine Lebon, Évelyne Corbière, Philippe Naillet, Frédérik Maillot et Perceval Gaillard.



Nous tenons aussi à remercier le maire du Port, Olivier Hoarau et la conseillère régionale, Patricia Profil, pour leur contribution. Merci aussi au maire de Saint André, Joé Bedier, à la conseillère régionale, Amandine Ramaye, et à la conseillère départementale, Julie Aroubani pour leur présence.



Après une pause méridienne qui nous a permis de partager un bon riz chauffé, nous avons eu le plaisir d’accueillir, la délégation Sud-Africaine spécialement invitée à notre congrès ainsi que la Présidente de Région, présidente du PLR, Huguette Bello.



La délégation Sud-Africaine était composée de Andile Lungisa, représentant l’ANC, Molly Dhlamini représentante du Parti communiste Sud-africain et Carmen Smidt, ambassadrice d’Afrique du Sud.



Les travaux du congrès ont repris vers 14 heures par le vote à l’unanimité du nouveau secrétaire général du Parti. Le nouveau secrétaire général d’Action Populaire de La Réunion est maintenant Fabrice Hoarau.



Nous avons eu juste après ce temps fort les messages des personnalités politiques de partis amis invitées mais n’ayant pu faire le déplacement.

Nous avons donc eu les messages vidéos de la députée de la LFI, Mathilde Panot, du député Martiniquais Jean-Philippe Nilor et un courrier de Paul Berenger, président du MMM, le Mouvement Militant Mauricien.



L’après midi s’est poursuivie avec les interventions des représentants des partis politiques invités.



Nous tenons à remercier pour leur présence et leur intervention, Perceval Gaillard, député, représentant la LFI, Mr Patrick Lebreton, maire de Saint Joseph, représentant le Progrès, Ary Yee Chong Chit Kan, représentant le PCR, Jean Hugues Ratenon, député, représentant Rézistans et Huguette Bello, présidente de Région, représentante du PLR.



Avant le discours de clôture du nouveau secrétaire général, nous avons eu les interventions de la délégation Sud-africaine qui nous a donné leur perception des actions passées menées contre l’Apartheid à La Réunion.



Des interventions remplies d’émotions pendant lesquelles ils ont aussi parlé de l’avenir et de la nécessaire collaboration et de l’indispensable solidarité à faire vivre entre nos pays et nos peuples.



Le congrès s’est achevé par le discours de clôture de Fabrice Hoarau qui nous a parlé avec optimiste des nombreux défis que notre pays a à relever, pour le mieux vivre, le pouvoir d’achat, le logement, le climat et la biodiversité, les mobilités, la coopération et pour la reconnaissance de notre identité.



Il a terminé son discours par un plaidoyer en faveur de l’indispensable rassemblement des forces progressistes qui nous permettra de relever ses défis au service de notre pays. L’union fait la force et la désunion entraîne les défaites.

"Travaillons ensemble à l’émergence d’une société plus juste, plus égalitaire, plus durable, plus solidaire."



Le congrès s’est terminé vers 16 heures 30 dans la joie et les remerciements.