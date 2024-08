Di Quinto Rocco en concert à La Réunion

Ce jeudi 15 août 2024 à la salle le Vue Belle de la Saline les Hauts, l'artiste Di Quinto Rocco sera entamera son dernier concert dans l'île. À partir de 17h00, l'artiste interprétera son répertoire de chansons romantiques (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans le cadre de sa tournée à travers l'Europe, l'artiste italien Di Quinto Rocco, arrivera à La Réunion ce samedi 10 août.

Ce chanteur, particulièrement apprécié par la génération des années 70 et 80, va se produire devant le publique Réunionnais pour la dernière tournée de sa carrière. Un passage sur l'île qui a été possible de par l'intervention de Dany Ivara, leader du groupe Manyan et producteur de spectacles.

Pour l'occasion, une journée d'animation aura lieu ce jeudi 15 août 2024 à la salle le Vue Belle de la Saline les Hauts. Dès 14h00, l'orchestre Tropical Band se produira avant de laisser la place vers 17h00 au chanteur romantique Di Quinto Rocco.