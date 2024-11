À La Réunion, les enfants aussi sont touchés par le diabète

À La Réunion, 320 enfants sont touchés par un diabète de type 1. Si chaque semaine des enfants développent cette forme de diabète, le retard diagnostic reste encore trop fréquent, entraînant parfois des complications sévères. C'est pourquoi, reconnaitre les signes du diabète de type 1 chez l'enfant est crucial. D'où l'enjeu de lancer une vaste campagne de sensibilisation (Photo : www.imazpress.com)

Toute sa vie, l'enfant devra prendre un traitement par insuline.

Le diabète est une maladie auto-immune qui ne peut être ni prévenue, ni guérie.

- Des familles démunies face au diabète de leur enfant -

"J'ai vu que mon fils perdait du poids, faisait pipi au lit et avait soif", confie une mère de famille. "Je l'ai emmené avec le médecin traitant et à partir de là on nous donne des médicaments pour le purger."

À la maison, "son état ne change pas et il présente une plaie qui ne cicatrise pas". "Dans la nuit, mon fils se plaignait de douleurs abdominales", témoigne la maman.

C'est alors qu'elle emmène son enfant aux urgences. "À partir de là, j'apprends qu'il a le diabète. Le monde s'écroule, on se demande ce que l'on a mal fait, si l'alimentation n'était pas bonne."

Samuel, le père de Jénaël a lui découvert le diabète de son garçon de trois ans cette année. "Il respirait très mal et c'est aux urgences le pédiatre disait qu'il n'y avait rien."

"Il faisait pipi mais avec la couche c'était difficile de voir", dit-il. "Je savais que le diabète existait chez un enfant mais jamais un enfant de trois ans j'aurais pensé qu'il pouvait avoir le diabète."

Des parents qui ne dorment plus, doivent s'adapter pour le repas mais "avec le temps on s'y habitue car nous n'avons pas le choix", évoque le papa.

Des témoignages qui révèlent l'urgence d'une meilleure sensibilisation de tous.

- Le diabète de type 1, le plus fréquent chez les enfants -

Le diabète de type 1 est la forme de diabète la plus fréquente chez l'enfant. Il est souvent dû à une faible ou une absence de production d'insuline par le pancréas. Il survient le plus souvent chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte jeune.

"L'organisme du patient se retourne contre lui. Il y a un excès de sucres chez le patient", explique le Docteur Vincent Appavoupoulé, endocrinologue, diabétologue et chef du service diabétologie au GHER. Écoutez.

Les principaux signes de diabète débutant chez l’enfant sont souvent méconnus ou minimisés. Ces symptômes, qui peuvent sembler anodins, doivent cependant alerter et conduire à une consultation médicale immédiate :

● Envies fréquentes d’uriner, souvent en grande quantité

● Reprise du pipi au lit chez un enfant déjà propre

● Soif excessive et persistante

● Amaigrissement rapide malgré un appétit conservé

● Fatigue inexpliquée

Des signes plus avancés peuvent également apparaître, tels que des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales, souvent confondus avec une gastro-entérite, ce qui retarde le diagnostic.

Lire aussi - Diabète de type 1 chez l’enfant : dès les premiers signes, consultez un médecin

- Une campagne pour changer la prise en charge des enfants -

L'Agence régionale de santé et l'Association des diabétiques juniors (ADJ) lancent une nouvelle campagne de sensibilisation pour encourager la détection rapide des signes d’apparition du diabète de type 1 chez l’enfant : perte de poids, envies fréquentes d’uriner, soif excessive, fatigue…

"Cette campagne doit informer sur les symptômes pour éviter que l'enfant se présente au stade de l'acidocétose aux urgences, ce qui pourrait entraîner son pronostic vital."

Cette campagne, s’appuie sur des affiches et des vidéos destinées au grand public ainsi qu’aux professionnels de santé, du social et de l’éducation. Elle vise à renforcer la vigilance de et inciter les parents à consulter rapidement leur médecin dès les premiers symptômes.

Retrouvez les outils de la campagne sur les sites de l’ADJ974 et de l’ARS La Réunion

Un diagnostic précoce est une priorité pour sauver des vies.

- La cellule Nou’Léla pour accompagner les familles -

Depuis sa création en 2017, l'ADJ 974 regroupe 260 adhérents et mène des actions collectives pour soutenir les familles. Ateliers, journées sportives et conférences permettent aux parents de partager leurs expériences et d’échanger sur les solutions concrètes pour faire face aux défis de la maladie.

Consciente de l’impact du diabète de type 1 sur la vie familiale, l’ADJ 974 a mis en place en 2020 la Cellule Nou’Léla pour offrir un accompagnement psychosocial à domicile aux familles touchées. Cette cellule apporte écoute et soutien face aux défis du quotidien liés au diabète de l’enfant, comme les vérifications nocturnes de la glycémie, les interventions en cas d’hypoglycémie, et la gestion du stress et de la fatigue.

La cellule permet également aux familles d’échanger avec d’autres familles ayant une expérience du diabète de type 1, renforçant ainsi l’entraide et la résilience face à la maladie.

Ce dispositif complète l’accompagnement médical, apportant un soutien précieux dans la gestion du diabète au quotidien, souvent source de stress et d’épuisement pour les parents et l’enfant.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com