Dikeledi au stade de cyclone tropical intense, s’éloigne des côtes de Madagascar

Dikeledi a passé le seuil de cyclone tropical intense et continue sur sa trajectoire vers le sud-sud-est ce jeudi 16 janvier 2025. Il se situe actuellement à 250km au Sud de Madagascar et poursuit son déplacement rapide vers le Sud-Est. À compter de ce soir, "le système devrait s'éloigner en direction des latitudes subtropicales tout en faiblissant graduellement, avant de progressivement perdre ses caractéristiques tropicales", ajoutent les météorologues. Il ne présentera plus de danger pour les terres habitée (Photo : mtotec)

À "une latitude de 28.8°S Dikeledi devient le cyclone tropical intense le plus sud de notre base de données, surpassant le record de Anggrek l'année dernière", indique Météo France.

En périphérie du système, "les côtes sud-Ouest de Madagascar (province de Toliara) sont encore exposées à de fortes pluies et un état de mer dangereux pour les prochaines heures", préviennent les météorologues. Les conditions s'améliorent rapidement.

- Dikeledi au stade de cyclone tropical intense -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 175 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 250 km/h.

Pression estimée au centre: 945 hPa.

Position le 16 janvier à 10 heures locales: 28.9 Sud / 44.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1360 km au secteur: ouest-sud-ouest

Distance de Mayotte: 1780 km au secteur: sud

Déplacement: sud-sud-est, à 31 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce système -

Dépression post-tropicale

Centre positionné le 17/01 à 10h locales, par 33.6 Sud / 54.1 Est.

Dépression extratropicale

Centre positionné le 18/01 à 10h locales, par 34.8 Sud / 68.1 Est.

Dépression extratropicale

Centre positionné le 19/01 à 10h locales, par 34.8 Sud / 82.0 Est.

