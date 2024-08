Après la pluie, le beau temps

Ce premier jour du mois de septembre débute sous la pluie dans l'est. Matante Rosina est ravie de cette pluie qui rempli un peu les nappes phréatiques. Et après la pluie, vient le beau temps. Dans l'ouest, toujours pas une goutte de pluie et un soleil qui brille depuis tôt ce matin. Dans l'après-midi, il est possible que quelques averses se déclenchent dans les hauts de l'ouest et du nord-ouest. le vent souffle encore en rafales sur Saint-Pierre et Sainte-Marie. (photo sly/www.imazpress.com)