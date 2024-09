Ce dimanche 29 septembre 2024, Matante Rosina consulte sa boule de cristal qui lui annonce du soleil partout sur l'île le matin et l'après-midi, comme à leur habitude, les nuages débarquent. Ils vont plutôt envahir les hauts du nord-ouest et peuvent laisser tomber quelques gouttes. Le littoral reste sous le soleil ainsi que les plus hauts sommets de l'île. Matante Rosina active encore son éventail. Le thermomètre va afficher 30°C. (Photo rb/www.imazpress.com)