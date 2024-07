Ce dimanche 7 juillet 2024, Matante Rosina n'a pas grand chose à vous annoncer car pour elle, le temps va être probablement identique à celui de la veille. Pour elle, c'est du soleil le matin et des nuages dans l'après-midi. De petites pluies peuvent concerner le nord ouest de l'île et la région du piton de la Fournaise. Les plus hauts sommets de l'île restent baignés de soleil. (photo rb/www.imazpress.com)