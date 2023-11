Dipavali : la fête de la lumière célébrée à La Réunion

La Dipavali, fête de la lumière, est célébrée dans plusieurs communes de l'île. Entre expositions, animations, danses, défilés… de nombreux Réunionnais sont attendus pour fêter la fraternité et le vivre-ensemble. Voici les différents programmes. (Photo photo imazpress )

- Saint-André

À Saint-André, les festivités ont lieu jusqu'au 19 novembre 2023 sous le thème "entre tradition et modernité".

Le samedi 18 novembre, à 18 heures, le traditionnel défilé s'élancera avenue de la République avec cinq chars indiens et quatre chars locaux.

"La Dipavali est la manifestation phare de la ville de Saint-André. Cet événement culturel, festif et régional, célèbre les valeurs fortes de la connaissance sur l'obscurantisme mais également son multiculturalisme et son vivre-ensemble."

Un village indien est également organisé au parc du Colosse de 9h30 à 21 heures avec plus de 60 exposants.

- Saint-Pierre

Les 18 et 19 novembre 2023, Saint-Pierre célèbre le Dipavali. Le boulevard Hubert Delisle s'illuminera au rythme de cette fête tamoule.

- Saint-Leu

La Ville de Saint-Leu se prépare à accueillir l’un des événements les plus colorés et festifs de l’année : la Fête du Dipavali.

Organisées en partenariat avec de nombreuses associations, les festivités ont lieu le samedi 25 novembre sur la place du Foirail à Piton Saint-Leu. Cette année, l’événement se déroule sur une journée entière, avec des animations dès le matin.



Un village indien dès 10h. Dès 10h du matin, la place du Foirail accueillera un village indien, offrant une immersion totale dans la richesse de la culture indienne. Vous pourrez déguster des spécialités culinaires délicieuses, acheter des vêtements traditionnels aux couleurs chatoyantes, vous faire embellir les mains avec du henné, et participer à des jeux qui vous transporteront directement en Inde.

À 14 heures, amateurs de billard indien et passionnés de calligraphie indienne pourront prendre part à des ateliers.



En soirée, défilé et spectacles au programme L’un des moments forts de la journée sera le défilé en soirée, qui débutera à 18h30 au niveau de l’intersection de la rue Pierre Deguigné et Julien Dupont. La soirée se poursuivra à 20h avec un spectacle de danse indienne, suivi d’un défilé de mode mettant en avant la beauté des vêtements traditionnels indiens. Le chant sera également à l’honneur avec l’artiste mauricienne, Dishnee Virasami qui vous enchantera avec sa voix exceptionnelle.

À 21h45, un show final sera présenté par les associations participantes. C’est un spectacle pyrotechnique qui viendra clôturer cet événement tout en couleurs et tout en lumière.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com