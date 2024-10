Discours de Michel Barnier : beaucoup de promesses, et très peu d'annonces

C'est sans grandes attentes que nous avons suivi les près d'une heure et demie de discours du Premier ministre Michel Barnier. Sans grande surprise, ce dernier a fait beaucoup de promesses, très peu d'annonces, et s'est aligné sur un certain nombre de points sur les propositions de l'extrême-droite - désormais garant de ce gouvernement (Photo AFP)

Beaucoup de belles promesses ont été dites ce mardi 1er octobre : un effort exceptionnel des plus fortunés et des très grandes entreprises en matière fiscale, un réarmement des services publics, un meilleur salaire pour les Français, la lutte contre la vie chère dans les Outre-mer…Tout en annonçant une austérité historique à venir.



Difficile de comprendre comment le Premier ministre veut sauver l'école publique et les hôpitaux sans investir massivement dedans. A part faire travailler les retraités, les pistes sont plutôt floues. Quand d'un côté le Premier ministre veut des "aménagements raisonnables et justes" concernant la réforme des retraites, de l'autre, son idée première est…d'aller chercher des retraités pour boucher les trous laissés béants par les gouvernements successifs.



En matière de salaire, grand prince, il annonce une revalorisation de 2% du SMIC en novembre...par anticipation de l'augmentation mécanique prévue au 1er janvier. Voilà qui fera une belle jambe à tous les smicards de France, qui ne peuvent plus vivre dignement avec un tel salaire.



Michel Barnier a tenu à rassurer tout le monde – sauf ses collègues du gouvernement – sur les droits sociaux acquis ces dernières décennies. Pas question donc de revenir sur le mariage pour tous, l'IVG, ou la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes. Il semble avoir oublié au passage que la moitié de ses ministres – et lui-même – se sont tous opposés à ces avancées.



Il semble même oublier que son nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a rappelé son opposition à ces mesures il y a à peine trois jours. Même jour où il a estimé que l'Etat de droit n'était pas "sacré", avant de rétropédaler. Ambiance.



On peut tout de même saluer le fait que le congrès ne sera pas réuni pour acter du dégel du corps électoral en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Dommage qu'il ait fallu 13 morts, près de 800 blessés au total entre les civils et les forces de l'ordre, de violents affrontements, et une violation totale des promesses du passé pour arriver à cette conclusion. La gouvernance par la brutalité, ça ne peut fonctionner qu'un temps.



Enfin, si le Premier ministre s'est exprimé sur les Outre-mer, bien plus que ses prédécesseurs, rien de tangible ne ressort de son discours. "Il faut lutter contre la vie chère". Certes, mais comment ? Pas d'indication pour le moment, si ce n'est la reprise en 2025 du comité interministériel des Outre-mer (CIOM), qui n'avait pour l'heure pas apport" un grand nombre d'avancées pour nos territoires.



On pourrait dire que ce discours n'avait pas pour objectif de détailler toutes ces mesures. Mais quand on a eu un mois pour le préparer, quelques pistes auraient été les bienvenues. Reste à voir si ce gouvernement tiendra bien longtemps.

Pour l'heure, il sera maintenu en place par la grâce de Marine Le Pen, qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle et son parti d'extrême droite ne voteront pas de motion de censure… Pour le moment



