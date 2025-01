Don d'organes : le CHU de La Réunion récompensé par le prix de la communication citoyenne

Le CHU de La Réunion, en collaboration avec l’agence Médicis, a reçu le Prix de la communication citoyenne 2024. Une reconnaissance nationale organisée par le Fonds de dotation de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité). Nous publions ci-dessous le communiqué.

Ce prix, remis lors d’une grande cérémonie nationale le 16 décembre dernier par Christine Albanel, ancienne ministre et présidente de l’ARPP, met en lumière les campagnes citoyennes les plus exemplaires et leur impact sur la société. Il constitue

une référence prestigieuse dans le domaine de la communication publique et citoyenne.

Au cœur de la campagne réunionnaise, les témoignages de Lorraine, Maxence et Yann ont incarné avec sincérité les enjeux humains du don d’organes. Leur courage et leur authenticité ont permis de susciter une prise de conscience sur l’île, où près de 400 personnes attendent une greffe chaque année.

Cette réussite repose sur une dynamique collective exceptionnelle. Le CHU souhaite ainsi chaleureusement remercier :

l’Agence régionale de santé de La Réunion, l’Agence de la Biomédecine, la Région Réunion, pour leur engagement et leur soutien en faveur de cette cause essentielle. Leur soutien a été un véritable moteur pour déployer cette campagne d’ampleur.

Nous saluons également l’expertise et la créativité de l’agence Médicis, qui a su imaginer une stratégie de communication audacieuse et inspirante, en mettant l’accent sur la puissance d’une simple discussion. La campagne, déclinée sur des supports variés, a su toucher un public large avec une grande sensibilité.

Ce prix nous rappelle l’urgence de continuer à sensibiliser autour du don d’organes. Cette mobilisation collective n’est pas seulement un défi, mais une promesse de vie. Avec la conviction forte que "Nout toute donër, nout toute ressévër" ("Nous sommes tous donneurs, nous sommes tous receveurs"), le CHU renouvelle son engagement à soutenir les personnes en attente de greffe.

Cette distinction met également à l’honneur l’innovation et l’excellence des talents réunionnais. Elle prouve que La Réunion, par sa créativité, brille sur la scène nationale et porte haut les valeurs de solidarité et d’humanité.