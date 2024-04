Don du sang : une collecte de sang organisée à la préfecture pour les agents

Le jeudi 4 avril 2024, une collecte de sang destinée aux agents a été organisée à la préfecture. Environ soixante agents ont participé à cette initiative. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, et le docteur Idriss Delouane, directeur de l’établissement français du sang La Réunion - Océan Indien, étaient présents lors de cet événement (photo sly/www.imazpress.com)

"C'est la première fois que la préfecture accueille l'établissement français du sang. Nous en sommes très fiers et nous souhaitons renouveler l'opération car la santé est une politique publique prioritaire. Donner son sang est un geste généreux pour secourir les autres", se félicite Laurent Lenoble.

"Sur la journée, une soixantaine d'agents de la préfecture ont répondu présents. Cependant, les créneaux étaient limités et c'est une opération qu'il faudra renouveler. Quand on donne son sang, on sauve trois personnes", explique le secrétaire général de la préfecture de La Réunion. Retrouvez ci-dessous son interview :