Don du sang : l'EFS lance un appel à la mobilisation pour reconstituer les stocks

Les groupes O et B en tension

Afin de permettre la reconstitution des stocks impactés par le passage du Cyclone Belal, l’EFS lance un appel à la mobilisation auprès des donneurs et de la population. Les donneurs de tous les groupes sanguins et particulièrement du groupe O et B dont les besoins sont urgents, sont attendus en collectes dès ce mercredi 17 janvier 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le niveau sécuritaire doit être de 14 jours de stock disponible en période cyclonique afin de faire face à toute impossibilité de collecte pendant quelques jours. Certains groupes restent en tension notamment les groupes O et B.

Il est important de rester mobilisé(e)s pour sécuriser les niveaux de réserves après pour reconstituer les stocks. Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous de préférence et/ou se présenter sur les collectes organisées via mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, par téléphone au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (ou sur l’appli Don de Sang).

L’offre de collectes est amenée à évoluer. Nous invitions les donneurs à se tenir informés et à respecter les consignes de sécurité.