Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement français du sang (EFS) de La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au 7 octobre 2023

• Lundi 9 octobre

Mairie de la Possession de 8h à 13h

• Mardi 10 octobre



Campus du Tampon (parvis face à la bibliothèque universitaire) de 9h à 14h

• Mercredi 11 octobre



Leclerc les Terrasses à saint-Joseph de 12h à 17h

• Jeudi 12 octobre 2023



S'Center 17ème km à la Plaine des Cafres de 13h à 17h

• Vendredi 13 octobre



Sale de la Mer Casse à Saint-Philippe de 8h à 13h

• Samedi 14 octobre

Salle des fêtes de Cambuston à Saint-Andrté de 9h à 15h, collecte "Mon sang pour les autres" organisée en partenariat avec le Rotary club de Saint-André



Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Il est possible de prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- en ligne à l’adresse suivante : https://dondesang.efs.sante.fr/

- par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h)



Suite à un manque de ressources, l'EFS est contraints de réaménager ses ouvertures pour le mois de octobre 2023. Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de Saint-Denis et Saint-Pierre du lundi 9 octobre au jeudi 12 octobre.

*Attention modification d’horaires d’ouverture