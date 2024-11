Pour lutter contre la précarité menstruelle, faites un don de protections hygiéniques

Alors que 4 millions de femmes subissent la précarité menstruelle en France, l'association Règles élémentaires organise tout au long de l'année des collectes de protections hygiéniques. La branche locale, lancée en janvier 2024, lance désormais sa collecte pour La Réunion.

Règles élémentaires est une association créée en novembre 2015, et qui a depuis collecté 21 millions de protections hygiéniques pour les redistribuer à travers la France hexagonale. Sa mission : permettre à toutes les personnes de vivre leurs règles dans de bonnes conditions et faire qu’avoir ses règles ne soit plus un frein dans leur quotidien.

En France, environ 4 millions de femmes sont concernées par cette problématique. Papier toilette, mouchoirs, papier journal…deviennent des alternatives face à la précarité.

Si aucune étude n'existe pour La Réunion, "on ne peut que supposer que de nombreuses personnes sont concernées, alors que 36% de la population vit sous le seuil de pauvreté", souligne Océane, bénévole au sein de la branche locale de l'association.

"De plus, les protections hygiéniques sont bien plus chères à La Réunion que dans l'Hexagone. En comparant une marque éco+ vendue en grande surface, j'ai constaté que le paquet de protection hygiénique coûtait 76 centimes dans l'Hexagone, contre 2,25 euros ici", note-t-elle.

"On estime que le budget moyen est de 100 à 150 euros par an dans l'Hexagone. On peut, je pense, doubler cette estimation pour La Réunion", dit Océane. "Cela peut sembler dérisoire, mais quand on est en grande difficulté financière, c'est très important."

Elle cite par exemple le cas "des mères célibataires, ou même des couples précaires, qui doivent composer avec les prix exorbitants des couches, des produits pour bébés, et des produits de première nécessité".

De plus, les produits vendus à La Réunion "sont généralement de moins bonne qualité". "De nombreuses marques éthiques, qui n'utilisent pas de produits chimiques dans leurs protections, ne s'implantent pas à La Réunion en raison des surcoûts. Cela irait à l'encontre de leurs valeurs : on ne peut pas être éthique et vendre un paquet de serviettes hygiéniques à 12 euros à cause du coût de l'exportation et de l'octroi de mer", explique Océane.

Résultat : plus on est précaire, moins nos protections sont de qualité. Un constat qui peut d'ailleurs s'étendre à de nombreux produits de première nécessité.

- Appel aux dons de protections hygiéniques -

Dans ce contexte, Règles élémentaires lance un programme de collecte à destination de toute la population : entreprises, associations, magasins, organisateurs d'événements, collectivités…Et invite les associations souhaitant bénéficier de ces collectes à se manifester.

"La branche réunionnaise de l'association venant à peine de naître, nous sommes aussi bien à la recherche de donateurs que de bénéficiaires. Pour l'heure, les donations seront reversées à l'association Orizon, à Emmnaüs Grand Sud et Emmaüs Saint-Joseph, mais nous cherchons d'autres associations qui pourraient être intéressées", insiste Océane.

Pour ceux qui souhaiteraient donner, "tout le monde peut organiser sa collecte, au bureau, dans son local, pendant les événements", détaille Océane. "Il suffit d'aller sur le site de l'association et s'inscrire. Un guide est ensuite disponible pour s'organiser au mieux."

L'association venant de naître à La Réunion, Océan propose par ailleurs "de venir personnellement installer le carton et les affichages à l'entrée de votre établissement pour vous faire gagner du temps".

"C'est quelque chose que je propose pour les premières collectes locales, pour aider à dynamiser et multiplier les collectes. Votre collecte peut durer de quelques jours à 15 jours, selon votre préférence. C'est vous qui réglez ça sur votre espace collecte, en autonomie", détaille-t-elle.

Les personnes souhaitant participer trouveront toutes les informations sur le site internet de l'association, mais elles peuvent aussi contacter Océane par e-mail.

Concernant les dons, l'association accepte tout type de protection : serviettes, tampons, culottes menstruelles ou cup. "L'important est que cela soit encore dans son emballage", précise Océan.

Au niveau national, une grande collecte sera organisée le 7 décembre dans les grandes surfaces partenaires. "C'est une collecte qui est organisée sur tout le territoire afin de visibiliser les règles et de récolter un maximum de protections, qui seront ensuite redistribuées à des associations locales. La collecte est, depuis la création de l'association, un enjeu central et c'est important pour Règles Élémentaires de redistribuer les protections localement, auprès d'associations qui sont en contact direct avec un public qui en a besoin", détaille-t-elle.

Une collecte auxquelles peuvent prendre part les supermarchés de l'île, s'ils le souhaitent, en contactant Océane.

- Un sujet encore tabou -

Si le sujet reste encore tabou, il s'agit d'une problématique qui touche la moitié de la population. Dans une île où 36% de la population vit sous le seuil de pauvreté, des dons de produits de première nécessité ne peuvent qu'aller dans le bon sens, aussi inconfortable le sujet soit-il.

Des efforts ont d'ailleurs été réalisés ces dernières années : depuis mars 2023, 48 distributeurs de protections menstruelles gratuites ont été installés au sein des six sites universitaires de La Réunion dans des points stratégiques tels que près du Crous où se tiennent les déjeuners, près du service médical, de l'épicerie solidaire et des chambres.

Un dispositif bienvenu alors que 33% des étudiantes françaises déclaraient en 2021 avoir besoin d'une aide pour se procurer des protections menstruelles. "Près d’une jeune Française sur 2 (44% des françaises menstruées interrogées de 18 à 24 ans) connaissent des difficultés à se fournir en protections. Parmi elles, 330 000 jeunes femmes n’ont régulièrement pas accès aux protections périodiques dont elles ont besoin", détaille par ailleurs l'association.

Parallèlement, une campagne de sensibilisation sur les solutions de protections alternatives et durables avec les serviettes réutilisables, culottes menstruelles et cup est proposée deux fois par an à l'université.

Du côté des lycées, le conseil régional a aussi lancé en 2023 un projet de distributeurs de protections gratuites dans le cadre de son dispositif de lutte contre la précarité menstruelle.

- Comment participer –

Si vous souhaitez participer à cette action, rendez-vous sur le site de l'association. Un kit de participation vous sera communiqué. Il est par ailleurs possible de faire un don financier, mais celui-ci sera reversé directement au siège, et donc pas forcément utilisé localement.

Vous pouvez aussi contacter Océane à l'adresse suivante : lareunion@regleselementaires.com. Les associations souhaitant bénéficier des dons sont invitées à la contacter sur cette même adresse.

Il vous est aussi possible de déposer des dons dans les deux lieux de collecte confirmés pour l'heure : le Vavang'Art à l'Entre-Deux, et à La Kour à Saint-Leu. La liste des lieux participants sera mise à jour au fur et à mesure sur ce lien (carte en bas de page).





L'association espère développer une antenne "solide et pérenne" sur le territoire, pour mettre en place davantage de collectes mais aussi pour organiser des événements, visibiliser les règles auprès du grand public, et créer un réseau de bénévoles soudé·es qui aient des espaces pour échanger.

