Double tentative d'infanticide : un procès pour Cédric Philéas, jugé en son absence

Ce lundi 3 février 2025, s'ouvre à la Cour d'Assises de Saint-Denis, le procès par contumace de Cédric Philéas dans le cadre de la double tentative d'infanticide commise le 27 novembre 2021 à Saint-Louis. Ce père de famille - toujours introuvable - est jugé pour avoir tenté de tuer ses deux enfants. Un procès public nécessaire pour la mère des petits, malgré l'absence de l'accusé, afin d'être reconnus comme victimes

Cédric Philéas est accusé d’avoir commis un viol sur son ex-compagne et deux tentatives de meurtres sur ses enfants le 27 novembre 2021.

Dans un communiqué de presse, la procureure de Saint-Pierre à l'époque de faits, Caroline Calbo faisait le point sur l'enquête. "Le 27 novembre 2021, deux enfants grièvement blessés étaient découverts à Saint-Louis. Une enquête de flagrance était immédiatement ouverte pour tentatives de meurtres aggravés et la section de recherches de la gendarmerie de Saint-Denis était saisie."

Pour rappel, les faits se sont déroulés ce samedi dans le quartier du Gol les Hauts. L'homme a, muni d'une arme blanche, poignardé ses deux enfants de 2 et 9 ans. Les secours sont intervenus pour prendre en charge les victimes.

- L'accusé toujours introuvable -

Dans le cadre de la double tentative d'infanticide la Section de recherches de Saint-Denis avait lancé le 30 novembre 2021 un appel à témoins pour trouver Cédric Philéas, né le 8 mai 1986 à Saint-Louis.

Âgé de 35 ans, le suspect mesure 1m76, a les yeux marrons, un visage rond, des cheveux ondulés, une corpulence forte et était vêtu d'un tee-shirt noir, col en V à bandes blanche et moutarde, et d'un short en jean la dernière fois qu'il a été aperçu.

