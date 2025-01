"Zistwar Lontan" : quand le drag se mélange aux histoires traditionnelles réunionnaises

Medea Potentia est artiste drag réunionnais depuis près d'un an et créateur de l'événement "Zistwar Lontan". Son objectif, faire découvrir et rendre accessible la culture réunionnaise par le biais du spectacle drag. Prochaines représentations, le 14 janvier 2025 avec un "Rakontaj" ainsi qu'un atelier "Linisyasyon" au Kafé La Kour à Saint-Leu. Un show drag sera également proposé au Demeter le 25 janvier (Photo : DR)

C'est sur scène, en région parisienne, que l'artiste fait ses premiers pas en tant que drag. À 32 ans, lui vient l'idée d'intégrer les traditions réunionnaises à son art.

Adepte du stand-up, ce type de support artistique lui "permet de s'exprimer et donner vie aux histoires".

Il le dit, "je ne pourrais pas raconter les histoires culturelles réunionnaises aussi intensément sans drag". "Je me sens plus complet, plus à l'aise", précise l'artiste originaire de Sainte-Marie.

- "On est là pour divertir mais aussi pour éduquer" -

C'est dans le cadre de son master que Medea Potentia se rend compte d'un "écart important entre les histoires orales traditionnelles et la réalité".

Raison pour laquelle le drag a souhaité "que les Réunionnais puissent s'emparer de leur histoire grâce à mes performances".

Pour ces shows, il s'inspire des sources écrites de Sudel Fuma ou encore Daniel Honoré afin de raconter ces histoires, agrémentés de quiz à destination du public. "On est là pour divertir mais aussi pour éduquer", déclare l'artiste drag.

Le but de Medea Potentia est également d'"analyser ces histoires culturelles et dénoncer le fait que dans l'inconscient traditionnel réunionnais, 'le nwar lé mové', tandis que les personnages blancs sont toujours décrits comme gentils".

- "Zistwar Lontan" : un événement pour mettre en avant la culture péi -

Revenu en août 2024 à La Réunion, c'est en octobre que Medea Potentia crée "Zistwar Lontan". L'événement "est né de mon désir d’avoir une scène qui me ressemble : créole, kwir et traditionnelle".

"On ne voit pas ce genre de soirée où on apprend sur l'histoire de La réunion et j'aimerais mettre cela plus en avant", évoque le drag king.

Dès sa création, "Zistwar Lontan" a créé un engouement auprès des Réunionnais. "Les gens ont une réelle admiration lorsqu'ils me voient raconter des histoires", confie l'artiste. "Je ne pensais pas provoquer un tel engouement."

Plusieurs formats sont proposés : le "Rakontaj", un moment d'échange et de détente après le travail qui propose des jeux sur la culture réunionnaise comme des quiz ainsi que des histoires de La Réunion.

Le format "Lo pik nik", un instant où chacun partage ses histoires traditionnelles, ouvert à toutes et à tous.

"Linisyasyon Rakintaj". Un atelier proposé sur quatre séances pour apprendre à raconter des histoires traditionnelles. Les tarifs sont de 15 euros la séance de deux heures sur réservation.

Enfin, le format "Drag show", un événement drag queer auquel Medea Potentia performe, toujours accompagnée d'un artiste kwir local. Après le spectacle, place au rakontaj.

"C'est une passion mais c'est aussi quelque chose qui demande du travail", révèle le drag king. "Quand je raconte une histoire, je dois la romancer, ajouter de la personnalité tout en gardant les faits. Ce qui demande beaucoup de temps et de travail."

Pour lui, "rémunérer les artistes kwir est une question de respect". Il n'en reste pas moins que "l'on est nombreux à vivre en-dessous du Smic".

- Un podcast pour 2025 ? -

En cette nouvelle année 2025, Medea Potentia a un grand projet qu'il souhaite mettre en place : créer un podcast "Zistwar Lontan Pou Domin".

Un podcast où sera raconté parcours des personnalités kwirs de La Réunion. "Un récit que je raconterai comme une histoire traditionnelle en utilisant un registre épique à partir des parcours des personnalités kwirs qui ont marqué l'île", indique l'artiste drag de 32 ans.

Ce podcast donnera aussi la parole aux personnes qui font avancer la culture réunionnaise.

"Le concept étant que l'histoire d'aujourd'hui soit conservée pour faire partie de la tradition de demain", poursuit Médea Potentia.

Un projet qui reste cependant au stade de la réflexion.

