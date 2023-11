Drame à la Possession : une marche blanche organisée dans la commune

L’association EPA (écoute moi protège moi aide moi) et le collectif Stop VIF, ainsi que les familles des victimes du drame survenu à La Possession le samedi 28 octobre organisent une marche blanche dans la commune ce samedi 4 novembre à partir de 16h. Le départ est prévu place Estival. Nous publions le communiqué des associations ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à toutes ses familles meurtries, dont la peine est incommensurable et dont l’existence ne sera plus jamais la même.

Notre collectif milite pour mieux protéger nos enfants, accompagne les familles et soutient les victimes de toutes formes de violences. Nous nous engageons chaque jour avec l’espoir que les enfants grandissent avec insouciance, joie et bienveillance, ainsi entourés d’adultes responsables et aimant.

Pourtant l’actualité vient chaque jour nous frapper et nous émouvoir...Bien plus l’actualité nous cloue au sol et nous électrise tant elle est d’une violence inouïe

Depuis le début de l’année 2023, la violence se pose fermement face à l’innocence de nos enfants : suicides, harcèlements, meurtres et agressions sanglantes. Lors de notre dernier meeting "stop harcèlement", une mère nous disait "nous vivons dans une bien drôle d’époque, comment protéger nos enfants face à une telle violence ?"

Nous répondons par des outils de prévention, par de la solidarité associative et par notre positionnement d’aidants sur le terrain, mais parfois nous n’avons pas de réponses, tant les faits divers successifs qui ponctuent notre quotidien sont graves !

Des enfants meurtriers, des parents meurtriers, des proches meurtriers, des inconnus meurtriers ! Si la mort fait partie de la vie, le meurtre et la détermination de tuer est une infamie !

Nos enfants qui doivent en principe être entourés de rêves, de jeux et de couleurs sont aujourd’hui malheureusement de plus en plus encerclés par le spectre de la violence. Une violence dont on ne sait quand elle va frapper ! Elle s’immisce partout dans nos maisons et nos esprits avec les réseaux sociaux, le bruit et la fureur d’un monde en guerre ! Et 2023, ce sont depuis des mois, de nouvelles atrocités.

Et ce week-end le malheur a frappé cette petite fille innocente à la Possession assassinée par un membre de sa famille dans des conditions sanglantes effroyables.

L’association EPA et le collectif Stop VIF ont immédiatement pris attache avec la famille de cette petite fille. A la demande de la famille, nous avons demandé l’autorisation d’une marche blanche. Elle devrait avoir lieu le samedi 4 novembre à 16 h à la Possession (départ place Festival).

L’occasion de rappeler tout le soutien des réunionnaises et réunionnais à la famille de Lorane mais aussi à toutes les victimes mortellement touchées par la folie meurtrière !

Certes, nous ne pourrons pas intervenir contre la folie humaine d’individus en perdition, mais faisons notre part comme le petit colibri. Nous appelons à l’apaisement, à la responsabilité et à l’engagement de tous pour protéger les enfants, les aider à grandir dans ce que devrait être leur monde : un monde d’amour et de solidarités !

Chacun à notre niveau, nous en sommes capables ! Dans nos foyers, dans notre quartier et partout où nous le pouvons, offrons nos sourires, notre esprit d’entraide et soyons à l’écoute des personnes qui souffrent et qui ont juste besoin d’une écoute, d’une épaule, d’un regard...

Que la petite Lorane repose en paix parmi les anges sur un nuage de bonheur et de douceur.

Le collectif STOP VIF, protégeons nos enfants sera toujours là au côté de toutes ces petites victimes et leurs familles frappées par toutes formes de violences !

Le collectif Stop VIF et l’association EPA (écoute moi protège moi aide moi) adressent aux familles endeuillées ses sincères condoléances.