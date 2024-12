Dressing solidaire : 50 cartons de vêtements collectés pour les femmes dans le besoin

Récolter des vêtements pour répondre aux besoins des femmes victimes de violences conjugales. C'était l'objectif de l'opération Dressing Solidaire menée par le réseau associatif CEVIF et portée par deux associations de friperie solidaire : Handicap Solidaire présidée par Denise Ledormeur et Tifripri présidée par Marie-Ange Rasoanirina (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Grâce à la mobilisation des collaborateur.trices de E.Leclerc Réunion, Castel, Canal+ Réunion, le Groupe Les Flamboyants, Les Sales Gosses et le Very Important Bus, ce sont 50 cartons de vêtements qui ont pu être récoltés entre le 25 et le 29 novembre, semaine dédiée à l'élimination des violences faites à l'égard des femmes", se félicite le CEVIF.

L'association Tifripri met en place du lundi 16 décembre au jeudi 19 décembre 2024 une boutique solidaire et éphémère au 112 rue Roland Garros à Saint-Denis*. Des vêtements seront redistribués gratuitement aux femmes orientées par le réseau associatif.



C'est également le moyen d'aider Handicap Solidaire et Tifripri, deux projets de friperie solidaire, à consolider leur activité. Ces deux associations font vivre au quotidien un réseau d'aide et d'accompagnement au plus près des besoins des victimes et sans contrevenir à leur dignité.



Enfin, l'action Dressing Solidaire s'inscrit plus largement dans le projet de "la Verbateam", collectif engagé autour de Verbatim, du nom du film documentaire réalisé par Sabrina Hoarau sur les violences faites aux femmes porté par Canal + Réunion, et qui a désormais vocation à s'inscrire durablement dans le paysage réunionnais.



"Je tiens sincèrement à remercier la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité (DRDFE) ainsi que les entreprises impliquées dans Dressing Solidaire pour leur engagement à nos côtés dans cette lutte de tous les instants contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Elles prouvent ainsi que les secteurs privés, publics et associatifs peuvent s'unir pour de grandes causes", réagit Frédéric Rousset, président du CEVIF.