Droits trans et reproductifs : un rassemblement organisé à Saint-Denis

Ce dimanche 5 mai 2024, un rassemblement contre les attaques envers les droits trans et reproductifs est organisé à la Grande Fontaine du Barachois à Saint-Denis par cinq organisations réunionnaises. L'événement aura lieu à 13 heures. Une mobilisation nationale suite à la tribune publiée dans Politis en réponse aux attaques contre les droits trans et reproductifs. Tribune signée par 800 personnalités et plusieurs organisations. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Cinq organisations réunionnaises décident de rejoindre cette mobilisation nationale en organisant un rassemblement déclaré en Préfecture à Saint-Denis.

Des représentant·e·s de chaque association et collectif ainsi que des militant·e·s sont attendu·e·s et des prises de paroles auront lieu à côté de la grande fontaine du Barachois dès 13 heures.

Cette mobilisation défend entre autres : une transition dépsychiatrisée, libre et gratuite pour les personnes majeures et mineures, l'accès à la PMA pour toutes les personnes trans, l'arrêt des mutilations sur les enfants intersexes, des moyens massifs pour les services publics afin d'assurer l'accès réel à l'IVG, aux transitions et à la contraception, une éducation aux questions de genre et de sexualité prise en charge par les travailleurs-es de l'éducation, de la santé.

Voici le lien de la tribune