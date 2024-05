Du beau temps le matin

Pour Matante Rosina le ciel est dégagé ce vendredi 3 mai 2024. Pour elle, le ciel bleu va concerner l'ensemble de l'île. Après midi, les nuages se multiplient dans les hauts et peuvent laisser échapper quelques averses surtout dans les hauteurs du nord et pourraient même déborder sur le littoral. Dans le sud, le temps se gâte également dans l'après-midi. Même si Matante Rosina ressent enfin un peu plus de fraicheur, elle voit que le thermomètre va encore marquer 30°C à certains endroits. (photo rb/www.imazpress.com)