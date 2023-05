Pour ce mercredi 24 mai 2023, Matante Rosina voit que le ciel est sombre ce matin et cela ne va pas s'arranger. Elle prévoit pas mal de nuages et même des averses sur les hauts de l'île. Dans l'après-midi, la pluie se dirige vers le littoral. Les averses se généralisent sur l'ensemble de l'île et continuent même dans la soirée. La mer est agitée. (photo rb/www.imazpress.com)