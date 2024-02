Ce dimanche 4 février 2024, Matante Rosina se réveille de bonne humeur quand elle voit enfin du soleil partout sur l'île. En plus, c'est agréable, les températures baissent ces derniers jours et les journées sont plus supportables. Dans l'après-midi, des nuages peuvent laisser échapper quelques gouttes sur les hauteurs du nord. Notre Matante note toujours la présence de rafales de vent. (photo rb/www.imazpress.com)