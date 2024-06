La maîtrise de l’énergie, une priorité pour les entreprises et institutions réunionnaises

Le secteur industriel réunionnais représente en moyenne 10% de la consommation énergétique de l’île au cours des trois dernières années, offrant ainsi un potentiel considérable pour des économies d’énergie et des opportunités significatives pour la transition énergétique. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ADIR. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Pour répondre à l'enjeu de la maîtrise de l'énergie, des actions concrètes sont mises en oeuvre.

Pour répondre à ce défi, l’Association pour le développement industriel de La Réunion (ADIR) et EDF Réunion ont décidé de collaborer étroitement sur des actions communes de promotion et de sensibilisation à la Maîtrise de la demande en énergie (MDE). Cet engagement est formalisé à travers une convention de partenariat en place depuis 2016 et sera renouvelée le 12 juin 2024 pour les quatre années à venir.

- Suivi, optimisation et identification des dérives : l’exemple de Solyval -

L’ADIR porte le programme "assURE", financé par l’ADEME et la Région Réunion, qui propose une prise en charge financière et technique sur un an afin de bénéficier d’une SMEn (Système de management énergétique). Ce programme permet aux entreprises de réduire en moyenne de 10 à 20% leurs consommations d’énergie. L’entreprise SOLYVAL, ayant bénéficié du programme assURE, a réduit de 20% sa consommation électrique sur ses processus de granulat grâce à des actions d’optimisation.

- Investissement dans des actions d’efficacité énergétique : le Grand port maritime de La Réunion -

Le Grand port maritime de La Réunion (GPMLR) a quant à lui mis en place des actions d’efficacité énergétique, financées par EDF Réunion dans le cadre territorial de compensation de La Réunion.

Parmi ces actions, on note le remplacement d’un groupe de production de froid dans un entrepôt frigorifique, l’installation de variateurs électroniques de vitesse sur les moteurs des nouveaux portiques, et le changement de l’éclairage extérieur en respectant la charte "Nature & nuit" pour un éclairage économe et respectueux de la biodiversité nocturne.



- Communication et sensibilisation : le projet ECO-Parc -

Un projet de sensibilisation et de réduction des pollutions lumineuses a été initié dans la zone de l’Eco-parc au Port, rassemblant acteurs privés et publics autour de la prévention de la biodiversité réunionnaise. Porté par le Parc national de La Réunion (PNR), l’ADIR et EDF Réunion, ce projet illustre la coopération entre ces entités pour promouvoir des pratiques durables et respectueuses de l’environnement.