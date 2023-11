EDF appelle ses clients à modérer leur consommation d’électricité

Compte tenu de "l’indisponibilité de certaines installations industrielles de producteurs d’électricité réunionnais", EDF a mis en place une vigilance renforcée afin de garantir la fourniture d’électricité auprès de ses clients dans les prochains jours. Devant la situation tendue pour équilibrer la production et la consommation d’électricité, la météo de l’électricité est en Orange. EDF invite ses clients à modérer leurs consommations d’électricité ces prochains jours, plus précisément de 17h à 22h. EDF n'a pas indiqué les raisons de l’indisponibilité et n'a pas précisé quelles sont les installations concernées. (Photo rb/www.imazpress.com)

Le fournisseur incite en tout cas ses clients à appliquer ces gestes au quotidien afin d'économiser l'énergie :

• Eteindre les lumières non utiles dans les pièces vides.

• Décaler les usages des machines à laver le linge et la vaisselle à partir de 22 heures ;

• Régler les climatisations à 25 degrés ;

• Recharger les véhicules électriques à partir de 22 heures.

Retrouvez toutes les informations sur les écogestes sur leur site internet.

"À moins d’une dégradation de la situation dans les prochaines heures, aucun passage en alerte rouge avec risque de délestage tournant n’est prévu à ce stade" précise EDF.

Suivez en direct la météo de l’électricité sur ce lien.