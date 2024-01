Le préfet fait le point : électricité, eau, télécommunications (presque) le retour à la normale

Dans une conférence de presse tenue ce lundi 22 janvier 2024, le préfet Jérôme Filippini a fait le point sur l'état des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications (Photo d'illustration www.imazpress.com)

• Depuis la fin de l’alerte rouge, 144. 000 clients EDF ont été réalimentés en électricité suite au passage du cyclone Belal. Près de 1.500 foyers ont été réalimentés en électricité ce lundi et il reste 6.000 clients toujours sans courant, soit 1,39 % de l’ensemble des foyers.

• À compter de ce lundi 100% de la population réunionnaise devait être reconnectée au réseau d’eau, cependant :



sur une station de pompage ;- 11 000 personnes environ au Tampon sont à nouveau coupées en raison d’une avarie sur le captage des Hirondelles.

Le préfet dit dénoncer "fermement les actes de malveillance qui retardent le rétablissement des réseaux pour des populations déjà éprouvées depuis plusieurs jours".

Mis à part ces éléments, 92% de la population dispose d’une eau potable de qualité, confirmée par des analyses.

• L’état des connexions en matière de télécommunications continue également de s’améliorer progressivement.

• Distribution d’eau en bouteille

À partir de ce lundi et toute cette semaine, des distributions gratuites d’eau en bouteilles sont réalisées par l’État, en lien avec les collectivités, les associations et les établissements de santé. Cette opération de distribution vise en particulier à pallier les coupures d’eau persistantes dans certains secteurs et la problématique de non potabilité de l’eau qui perdure dans certains quartiers.

Les distributions ont commencé ce lundi à Saint-Benoît, Saint-Louis, Sainte-Marie et Saint-Paul. Demain, elles concerneront en particulier les communes de Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Philippe et l’Étang-Salé. Au cours de la semaine, toutes les communes seront desservies.

Au total, 130 conteneurs de 5 544 bouteilles chacun, soit 1,1 million de litres d’eau en bouteille, vont être distribués gratuitement. Le reste fera l’objet d’une réserve stratégique pour faire face à d’éventuels besoins urgents ultérieurs.



L’eau embouteillée distribuée est destinée :

- aux secteurs toujours coupés ou pour lesquels il y a une qualité dégradée de l’eau

- aux publics vulnérables identifiés (CCAS et associations)

- aux établissements scolaires

- aux établissements de santé .

• Évolution du rétablissement des réseaux

Mardi 16/01 Sortie alerte rouge Mercredi 17/01 Jeudi 18/01 Vendredi 19/01 Samedi 20/01 Dimanche 21/01 Lundi 22/01 EDF (clients) 150 000 (35%) 48 900 (11%) 15 000 (3,5%) 10 000 (2%) 8 500 (2%) 7 506 (1,74 %) 6 000 (1,39%) EAU (population) 305 000 (35%) 123 700 (14%) 56 459 (7%) 12 815 (1,5%) 12 579 (1,5%) 3 250 (0,40%) 17 000 (2%)* TÉLÉCOM FIXE (clients) TÉLÉCOM MOBILE (relais) 133 000 (40%) 64 200 (19%) 38 484 (11%) 24 592 (7,4%) 18 592 (5,6%) 16 452 (5%) 14 271 (4,3%) 510 (40%) 239 (18%) 187 (15%) 109 (8,5%) 83 (6,5%) 81 (6,3%) 62 (4,8%)

* chiffres pour l’eau : ils apparaissent en raison de coupures pour les raisons précisées ci-dessus

• Réseau électricité : population impactée par secteur

Arrondissement Population impactée Secteur Est 619 Secteur Nord 1 354 Secteur Ouest 1 260 Secteur Sud 2 279 TOTAL 6 012 personnes



• Réseau eau : population impactée par une distribution perturbée par commune

Communes Population impactée % de la population communale SAINT-DENIS 139 0% SAINTE-ROSE 6 897 (coupure de nuit) 100% SAINT-JOSEPH 920 2% SAINT-PHILIPPE 50 1% TAMPON (LE) 150 0% TOTAL 8 006 personnes 0,93%