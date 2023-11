Tensions sur le réseau électrique, des coupures préventives possibles

À la suite de l’indisponibilité de certaines installations de producteurs d’électricité depuis le début de cette semaine, la tension s’est accrue sur le réseau électrique EDF. "La météo de l’électricité est actuellement en rouge ce qui signifie que le réseau électrique est très contraint avec un risque élevé de coupures préventives pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande sur la majorité du territoire" alerte EDF ce jeudi 16 novembre. L'entreprise appelle la population à modérer sa consommation (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

"À la suite de l’indisponibilité de certaines installations industrielles de producteurs d’électricité depuis le début de cette semaine, EDF a mis en place une vigilance renforcée afin de garantir la fourniture d’électricité auprès de ses clients" explique EDF.

La tension s’est accrue sur leur réseau électrique en cette fin de journée du 16 novembre 2023, compte tenu "de capacités de production réduites et d’un niveau de production plus faible sur les installations photovoltaïques".

EDF demande à ses clients de modérer leurs consommations d’électricité dans les prochaines heures, plus précisément de 18h à minuit, en reportant tous les usages électriques non essentiels au lendemain et en adoptant des gestes simples :

- Eteindre les lumières non utiles dans les pièces vides.

- Décaler les usages des machines à laver le linge et la vaisselle ainsi que la recharge des véhicules électriques au lendemain ;

- Régler les climatisations à 26 degrés.

