Electricité, tabac, livret A, aide aux étudiants… Ce qui change en février 2025

Plusieurs changements vont être appliqués en France, à partir du samedi 1er février 2025. Des hausses de tarifs concernant le gaz ou le tabac sont prévues, mais aussi une baisse des factures d’électricité.

• Baisse des prix de l’électricité

La facture baissera de 15 % en moyenne pour 20,4 millions d’abonnés au "tarif Bleu" d’EDF auxquels s’ajoutent les 4 millions d’abonnés en offre de marché indexée sur ce tarif réglementé de vente (TRV). Le fournisseur historique EDF indique à l’AFP qu’il appliquera la baisse sur les mensualités de tous ses clients mensualisés "dès le mois de mars et au plus tard à l’été".

Sur la facture globale, le prix de l’électricité au kilowattheure passera de 28 à 24 centimes. Il s’agit d’une moyenne car l’ampleur de la ristourne dépend du type d’offre. En tarif "Base", la baisse sera ainsi de 14,5 %.

• Baisse du taux du livret A

Le taux du livret A va baisser et passer de 3 % à 2,4 %. Ce changement "permettra d’amplifier le mouvement très positif de relance du financement du logement social et des collectivités locales observé depuis plus d’un an", selon le gouverneur de la Banque de France. Il s’agit de la première baisse du taux du livret A depuis début 2020, lorsqu’il était passé de 0,75 % à 0,5 %. En outre, le Livret d’épargne populaire (LEP), destiné aux personnes ayant des revenus modestes, va aussi voir son taux diminuer de 4 à 3,5 %.

• Augmentation des prix du tabac

Le prix du paquet de cigarettes va encore augmenter. La hausse diffère entre les fabricants et les produits. Elle peut aller jusqu’à 1 € sur un paquet de cigarettes classique de 20 unités. La barre des 12,50 € pour un paquet de cigarettes est ainsi franchie. Les cigarettes, mais aussi les cigares, le tabac à chauffer et les paquets de tabac à rouler sont concernés. La liste complète est à retrouver ici.

• Aide aux étudiants

Les étudiants ne disposant pas d'un restaurant Crous, ou conventionné, de proximité bénéficieront courant février 2025 d'une carte prépayée ; il y sera versé chaque mois 40 € pour les boursiers et 20 € pour les non-boursiers. Cette carte pourra être utilisée dans des commerces d'alimentation. Cette aide financière versée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) sera majorée de 10 € dans les territoires ultra-marins.

• C8 et NRJ 12 disparaissent de la TNT

Le 28 février, les chaînes C8 et NRJ 12 vont disparaître de la TNT, en vertu de la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.