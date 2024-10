Electropicales : 15.000 festivaliers réunis pour faire la fête au Barachois

Le festival Electropicales était de retour ce week-end au Barachois de Saint-Denis. Plus de 15.000 spectateurs ont fait le déplacement pour (re)découvrir la quarantaine d'artistes programmés vendredi et samedi soir. Ce rendez-vous, désormais immanquable pour les amateurs de musiques électroniques, a fait danser Dionysiens jusqu’au bout de la nuit (Photo d'archive sly/www.imazpress.com)

15.000 personnes se sont rassemblées ces vendredi et samedi soir sur le front de mer de Saint-Denis, lieu des désormais emblématique du festival. C’est dans ce cadre toujours aussi idyllique que les artistes se sont succédés, enchaînant rythmes électros, hip-hop, rap, techno. Bref, une programmation toujours aussi éclectique.

Retardataire, Imaz Press Réunion a manqué les deux premiers artistes de la soirée, mais nous nous sommes rattrapés avec Andréa, venue représenter l'île Maurice avec un set house tout en douceur pour bien démarrer la soirée.

C’était ensuite au tour d'une autre Andréa, plus connue sous son nom de scène Mariad, qui a pris les manettes sur la scène alternative. Étoiles montante de la scène parisienne, cette DJ réunionnaise installée dans l’Hexagone depuis plusieurs années, était de retour dans son île pour faire danser les Réunionnais.es. Dancehall, shatta ou encore Bass music, l’artiste a fait ce qu’elle sait faire de mieux : mêler les genres pour faire voyager les spectateurs.

Les Electropicales nous avaient prévenu, et ils ne nous ont pas déçu : la DJ Vanille, présentée comme le coup de cœur de l'équipe du festival, remporte assurément le coup de cœur de la rédaction aussi. Avec un set techno savamment mené et une présence scénique remarquable, elle reste sans aucun doute la découverte du week-end.

Du côté de la scène alternative, c’est l’énergie de Camion bazar qui a fait vibrer sur le public. Benedetta aux platines, Romain Play aux percussions, ils ont offert au public un set plein d’énergie et de bonnes vibes avant l’arrivée attendue du collectif So Watts.

Habitué de la scène des Electropicales , le collectif était cette fois-ci, accompagné par le DJ Greg. L'île soeur était bien représentée ce week-end, ce dernier étant lui aussi originaire de Maurice. L'artiste s’est imposé ces dernières années comme incontournables de la scène parisienne, et s'est illustré récemment en jouant à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris.



Les six DJ, qui avait la lourde de tâche de concurrencer la légende Jeff Mills qui se produisait sur la scène principale, ont tenu le pari. En sortant de leurs sentiers battus, ils ont proposé un set plus techno que ce à quoi il nous avait habitué, mais toujours sans oublier leur marque de fabrique.

Petite nouveauté cette année : les Electropicales ont fermé leurs portes à 3h du matin. L’occasion de quand même profiter d’une heure de Jeff Mills avant de rentrer chez soi.

- Favé et la Fève enflamment la scène -



Deuxième jour, deuxième ambiance. Ce samedi, le rap était à l’honneur sur la scène principale, tandis que les teufeurs avaient rendez-vous du côté de la scène alternative.

Toujours mauvais élève, Imaz Press est arrivé encore une fois en retard pour assister au premier set de la journée. C’est le DJ réunionnais Cappuccinegro qui nous a accueilli avec un set hip-hop de qualité.

Avec les rappeurs Favé et la Fève programmés sur la scène principale, le festival a fait ce qu’il sait faire de mieux : rassembler de l’électro et du rap en un seul et même lieu. C'est donc un public plus jeune mais tout aussi motivé qui était présent sur le Barachois pour apprécier ces artistes venu de l'Hexgone, mais aussi les DJ bien locaux comme DJ Fab et DJ Sedjem, accompagné de son batteur Jo Jo La pour bien marquer le tempo.



Du côté de la scène Teufin, les Electropicales ont fait venir les vieux de la vieille de la scène techno réunionnaise. FlowDi ou encore Guim Sapoak étaient présents pour représenter dignement la scène alternative de La Réunion. Une scène alternative qui ne serait ce qu'elle est sans le traditionnel invité de marque, ou plutôt l'invitée cette année : la DJ brésilienne Fernanda Martins. Sa hard techno a fait fibrer la foule, offrant un set tout aussi violent que délectable.





C’est finalement sur du Maloya et du Séga que la soirée s’est terminée, avec Dan Wayo et le percussionniste Tigus, bien décidés à clôturer le festival en beauté et en hommage à la Réunion.

