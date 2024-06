Electropicales 2024 : Gazo et Jeff Mills à l'affiche, les premiers billets en vente mardi

La billetterie de l'édition 2024 des Electropicales ouvrira dès ce mardi 18 juin 2024 à 17h. Quatre noms d'artiste ont déjà été dévoilés : l'immense Jeff Mills et Vanille pour le côté techno, et les rappeurs français Gazo et La Fève côté rap. Le festival se tiendra du 4 au 12 octobre, et posera ses scènes comme à son habitude au Barachois de Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'archive sly/www.imazpress.com)

Avec l’offre “Early Bird", le pass 1 nuit est à 20€, celui de 2 nuits à seulement 40€. Pour bénéficier de ces réductions exclusives, il est chaudement conseillé de dégainer son agenda ou de se rendre au plus tôt sur le site internet des Electropicales.

- Quatre premiers noms, pour un cocktail -

L'équipe des Electropicales est "ravie d’offrir un avant-goût de la programmation en dévoilant aujourd’hui quatre artistes qui se produiront sur la scène du festival de musique au mois d’octobre".

Jeff Mills, véritable légende vivante de la techno, continue de fasciner les amateurs du genre après plus de trois décennies de carrière. C'est avec une immense fierté que les Electropicales annoncent sa présence sur scène. Son talent et son influence demeurent inégalés, faisant de sa participation un moment phare de notre festival.



Côté rap, Gazo, récemment sacré meilleur artiste masculin aux dernières Victoires de la Musique, portera haut les couleurs de la scène drill française.

Le très charismatique La Fève, qui a rencontré un succès retentissant à l'automne dernier avec son titre "Loyal", continuera de surfer sur l'engouement de son public.

Enfin, pour une performance électrisante, Vanille, étoile montante de la scène électro européenne, sera également de la partie. Déjà encensée par la grande Honey Dijon, elle est le coup de coeur de la programmation Electropicales 2024.

Au total, plus de 40 artistes seront présents sur cette édition 2024.

