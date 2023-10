Emploi : les entreprises cherchent des postes de cadres plus "vert"

Le mois dernier l'Apec (Association pour l'emploi des cadres) a publié une étude sur la dynamique de verdissement des métiers cadres. L’occasion pour l’Association de livrer une photographie de l’emploi cadre sur le territoire et d’inciter les entreprises réunionnaises à anticiper leurs besoins en compétences, notamment leurs besoins en métiers "verts" et "verdissants". À La Réunion, 15.000 sont en activités et 5.200 en recherche d'emploi. La Réunion représente d'ailleurs la plus forte population cadre des territoires d’outre-mer. Nous relayons leur communiqué.

La prise de conscience des enjeux environnementaux est là. Mais, alors qu’elles font face à de fortes difficultés de recrutement, les entreprises doivent encore aller plus vite et plus loin en anticipant le verdissement de leur activité, et en recrutant des cadres formés pour accompagner ces transitions. De ce point de vue, les fortes aspirations des candidats et candidates, leurs attentes pour que les organisations aient des comportements plus écoresponsables, peut faire bouger les lignes." Marie-Laure Collet, présidente du CA de l’Apec.

À La Réunion, les offres d’emploi cadres publiées pour La Réunion ont été multipliées par 1,6 entre 2020 et 2022.

Les cadres réunionnais sont surreprésentés dans le secteur des services (61 %) dont 35 % dans le secteur des services à forte valeur ajoutée.

En outre, dans un contexte de transition écologique, plus d’une centaine d’offres d’emploi cadres publiées concernent des métiers dits "verts". Les entreprises recherchent en particulier des chef.fes de projet en aménagement du territoire et des responsables RSE.



"Nous avons l’ambition de proposer aux cadres des dispositifs d’accompagnement personnalisés afin de faciliter leurs besoins d’évolution en phase avec leurs aspirations et qui répondent aux transformations numériques, réglementaires, mais aussi écologiques que vivent les entreprises. Le défi de l’Apec, aux côtés d’autres acteurs, va être d’accompagner ces désirs de mobilité et d’aider à leur concrétisation, tout en facilitant les recrutements des entreprises". Indira Camalon, responsable opérationnelle La Réunion Mayotte



En tant qu’opérateur national du Conseil en évolution professionnelle (CEP) pour les cadres, l’Apec développe aussi une expérimentation à la Réunion avec le « CEP vert » : au démarrage du parcours CEP, les consultants et consultantes proposent au cadre de confronter son projet aux réalités du marché, comme il le fait déjà, mais en les regardant aussi par rapport à l’évolution des besoins en compétences verdissantes.



- L’Apec, aux côtés des autres acteurs de l’emploi -

L’Apec réaffirme son engagement en faveur de l'emploi cadre à La Réunion en renforçant sa collaboration avec les acteurs locaux de l'emploi, comme l’ANDRH, Uniformation ou encore l’association retour au péi. L'Apec va notamment mener plusieurs actions concrètes qui témoignent de sa volonté de renforcer son accompagnement auprès des entreprises, en quête de candidat.es, et des cadres et jeunes diplômé.es en recherche d'emploi ou de mobilité professionnelle, avec une attention particulière pour les publics les plus éloignés de l’emploi tels que les cadres seniors, les demandeurs d’emploi longue durée, etc.

L’Apec La Réunion Mayotte est également présente au salon de l’emploi avec son équipe de 5 consultants et consultantes, mobilisée pour délivrer leurs conseils sur toutes les questions en lien avec l’évolution, les transitions professionnelles, la recherche d’emploi ou de mobilité.