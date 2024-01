En 2023, les violences faites aux femmes étaient toujours trop élevées

Grande cause de deux quinquennats, les violences faites aux femmes n'ont toujours pas reculé en 2023. Au total, sur l'année, ce sont 134 femmes qui ont été tuées par leur (ex)conjoint, soit seulement 13 de moins que l'an dernier, selon les chiffres du collectif Nous Toutes. Un viol se produit toujours toutes les sept minutes en moyenne dans le pays. La Réunion, si elle a reculé de la troisième à la quatrième place en termes de département le plus violent à l'égard des femmes, a toujours un long chemin à parcourir. Et pendant ce temps, nous avons un président qui chante les louanges d'un homme accusé de viols, agressions sexuelles et qui sexualise des enfants. (Photo violence conjugale photo RB imazpress)

Cela fait quelques années que les organisations féministes ont perdu espoir en la personne d'Emmanuel Macron, qui s'auto-proclame lui-même défenseur des femmes et des minorités.

C'est donc sans un battement de cil que ce dernier a tranquillement déclaré que Gérard Depardieu – filmé en train de discuter tranquillement du clitoris d'une enfant de 12 ans – était une "fierté pour la France", pour ensuite se vanter d'être "inattaquable sur les violences faites aux femmes".

Une belle façon de terminer l'année, alors que 94 000 femmes sont victimes chaque année de tentative de viol ou de viol, qu'environ 1% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation, et que les forces de l'ordre interviennent en moyenne 45 fois chaque en France pour violences conjugales.

A La Réunion, en 2023, 17,3 interventions des forces de l’ordre pour des violences intrafamiliales ont été enregistrées chaque jour en moyenne. 10 plaintes ont été déposées en moyenne quotidiennement pour violences conjugales.

3812 victimes de violences conjugales ont été accueillies par la police et la gendarmerie. 86% des victimes étaient des femmes, 14% des hommes. L'île n'a, heureusement, pas eu à déplorer de féminicide cette année.

Les violences ne reculent pas, mais c'est sans vergogne que le Président continue de se vautrer dans médiocrité. Après six ans, il faut bien admettre que l'on commence à s'habituer : après tout, il se comporte de cette façon sur absolument tous les sujets.

Ce que l'on comprend surtout, c'est que dans ce pays, si vous avez du talent, vous pouvez donc être ouvertement sexiste, vulgaire, sexualiser des enfants, et être accusés par une dizaine de femmes d'agression sexuelle. Séparez donc l'homme de l'artiste, s'il-vous-plait.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com