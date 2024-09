En mer, l'État agit contre les trafics et pour la sécurité en mer dans la zone sud de l’océan Indien

Le 19 septembre 2024 s'est tenu à la préfecture de La Réunion le séminaire de rentrée de l’action de l’État en mer pour la zone maritime sud de l’océan Indien. Placé sous la présidence de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion et délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer pour la zone sud océan Indien, cet événement a rassemblé l’ensemble des acteurs institutionnels et opérationnels de La Réunion, de Mayotte par la présence du préfet François-Xavier Bieuville, et des terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo photo RB/www.imazpress.com)

L’action de l’État en mer se caractérise par une lutte contre les trafics illicites de toute nature, migratoires ou narcotrafics par exemple, dans le contexte d’une indispensable sécurité maritime nécessaire à la protection de l’environnement marin.

Ce séminaire a par exemple été l’occasion d’évoquer l’évolution du trafic maritime dans la zone. Le canal du Mozambique et les abords de La Réunion sont aujourd’hui devenus des routes maritimes majeures. Le passage de navires importants présente un risque d’accidents, environnemental et sécuritaire non négligeable. L’ensemble de ces enjeux est placé sous l’égide d’un principe fondateur : la sauvegarde de la vie humaine en mer.

- Une action coordonnée et partenariale -

Le préfet Jérôme Filippini, en sa qualité de délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer, est en charge de la coordination des nombreux services concourant à l’action de l’État en mer. Cette organisation repose sur un modèle interministériel visant à optimiser l’emploi des moyens en mer par la mutualisation des ressources des différentes administrations concernées. Ce mode de fonctionnement permet d’agir de manière plus efficace pour répondre aux défis maritimes, complexes par nature et mobilisant de facto une multiplicité d’expertises.

Outre les préfectures de La Réunion, de Mayotte et des TAAF, l’action de l’État en mer implique les forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), l’État-major de zone sud océan Indien, la direction de la mer sud océan Indien (DMSOI), le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), l’officier de liaison français auprès du centre régional de fusion de l’information maritime basé à Madagascar, la société nationale de sauvetage en mer (SNSM), les services de la gendarmerie nationale et de la police nationale, la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime, le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion, les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion et de Mayotte, les services des douanes et des droits indirects, ainsi que les tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre.

Ce séminaire s’inscrit pleinement dans la démarche de décloisonnement des administrations, favorisant le dialogue et la coopération entre tous les acteurs concernés, afin de renforcer l’efficacité des interventions en mer dans les espaces reculés de la République.