Encore des gelées gran matin : -1.5° degré à la Plaine des Chicot relevé ce dimanche

La nuit de samedi à dimanche (du 29 au 30 juin 2024) a été un peu moins fraîche que la précédente près du littoral mais localement un peu plus froide dans les hauts (Volcan, Maïdo, Plaine des Chicots...) "en raison d'une inversion thermique plus haute et d'un alizé en légère baisse dans une masse d'air restant sèche", indique Météo France. À la Plaine des Chicots, il a fait jusqu'à -1,5 degré. Soit la plus basse température pour un mois de juin à la station en 24 ans de mesures (Photo : www.imazpress.com)

Voici quelques températures minimales sous abri notables mesurées dans notre réseau (seules celles qui sont plus froides que la veille sont citées) :

-1.5°C à la Plaine des Chicots (1834m d'altitude)????, plus basse température pour un mois de juin à la station en 24 ans de mesures, battant les -1.1°C du 26/06/2023. Son record absolu (moderne) tous mois confondus est -2.9°C le 04/08/2003. A relativiser car on n'avait pas de mesures avant 2000 et on peut raisonnablement supposer qu'il y a déjà fait plus froid dans un passé plus lointain.

-0.4°C au Pas de Bellecombe-Jacob (2245m), assez loin de son record mensuel (-1.8°C, 14/06/1995).

0.6°C au Maïdo (2150m), loin des -2.6°C du 22/06/1986 à l'ancienne station.

3.0°C au Dimitile (1808m)

3.6°C à Cilaos (1197m)

4.5°C à Petite-France (1200m)

6.6°C à Grand-Coude (1085m)

7.8°C au Tévelave (908m)

Une nuit fraîche qu'a vécu Loïc (Energies tropicales), peut-on lire sur Actu Météo 974, en balade du côté du volcan.

L'atmosphère va se radoucir quelque peu en début de semaine prochaine. "On va se rapprocher des moyennes de saison pour les premiers jours de juillet (surtout pour les maximales, les minimales restant relativement fraîches encore les prochaines nuits)", rassure Météo France.

