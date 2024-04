Matante Rosina va enfin pouvoir faire son pique-nique qui a été annulé plusieurs fois à cause du mauvais temps. Ce samedi 6 avril 2024, elle prévoit du beau temps sur toute l'île après quelques toutes petites farines matinales dans le nord et le nord-est. Dans les hauts, il est possible qu'il y ait des petites averses dans l'après-midi. La journée va être relativement sèche rassure-t-elle. (photo rb/www.imazpress.com)