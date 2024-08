Enn zour dan enn pei : il était une fois… l'histoire des contes entre Maurice et La Réunion

Enn zour dan enn pei,… telle est l'histoire d'une collaboration entre Véronique Nankoo (Maurice), conteuse fondatrice de Enn zour dan enn pei et doctorante en arts du spectacle et Josie Virin (Réunion), pédagogue, conteuse et présidente de Kozé Conté. Le projet est échelonné sur trois jours : du 8 au 10 août 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Au programme de ces trois jours de contes :

Jeudi 8 août - Masteclass/ Atelier conte pour les enseignants : "L’art et la pédagogie du conte, les techniques de l’oralité". Deux formatrices au Centre Nelson Mandela et deux formatrices au Caudan Arts Centre. Les Ateliers/Masterclass se déroulent simultanément - 9 heures à 11h30 et 13h00 à 15h30.

Vendredi 9 août - Conférence spectacle sur le thème de l’oralité Au Caudan Arts Centre – 9hrs à 12:30 hrs.

Samedi 10 août - Spectacle de conte à 4 voix minimum et scène ouverte aux amateurs [ sur inscription], échanges avec les artistes et les pédagogues - 18hrs à 21hrs.

Ce projet a pour but de rendre visible le conte qui est à la fois un patrimoine à valoriser, un art à transmettre et une pédagogie sur laquelle s’appuyer. Il a pour objectif de présenter un travail de co-création et de collaboration entre Maurice et la Réunion.

Par le biais de cette rencontre, nous souhaitons former les enseignants et reconnecter la jeunesse et l’humanité tout entière à travers la littérature orale de nos îles respectives.

Grâce à cet art vivant (au programme du primaire et du secondaire), il est possible d’utiliser autant ses capacités langagières, sa voix et son corps pour communiquer.

Avec l’aide des artistes-pédagogues, les jeunes comme les moins jeunes peuvent interagir et mieux se connecter les uns aux autres.

A quoi servirait cette rencontre?

• Mise en lumière de la tradition orale et transmission du patrimoine immatériel en perdition.

• Aider à la professionnalisation de la discipline.

• Favoriser l’échange et la cocréation avec l’île sœur et les partenaires de la zone indianocéanique.

• Développer les capacités pédagogiques et créatives des enseignants autour de la transmission prof-étudiant-public.

• Développer des techniques de communication pour transmettre plus aisément le savoir et cela dans toutes les matières.

• Contrer les effets négatifs de Covid-19.

• Valoriser la culture et les langues locales et régionales.

• Consolider la compréhension des langues et matières au programme.

• Développer les techniques pédagogiques modernes et plus adaptées.

• Favoriser l'apprentissage et l'éveil à la culture

Enn zour dan enn pei est un collectif de commères et de compères, amoureux de l’oralité et des histoires, engagé dans la promotion du conte. Ce collectif regroupe des conteurs, des auteurs, des musiciens, qui se rassemblent pour créer, partager et promouvoir des récits et des histoires.

Le collectif met l’accent sur l’art oral incluant diverses formes de narration, telles que les contes traditionnels, les légendes, les mythes, les fables, et même les histoires contemporaines.

Les membres sont de grands enfants, porteurs de tradition, éblouis par les mots, les intrigues, les personnages mythiques de nos contes d’enfances qui sont aujourd’hui invisibilisés.

