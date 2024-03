Championnat de La Réunion d'épée : 49 sportifs en compétion à Sainte-Marie

Le Gymnase Flacourt à Sainte-Marie a accueilli ce dimanche 24 mars 2024 la dernière manche du Championnat de La Réunion Epée 2024. Cette compétition a rassemblé 49 tireurs et tireuses des catégories M13, M17 et senior, pour une journée de combats intenses et spectaculaires (Photo : comité d'escrime)

Près de 50% des participants étaient des femmes, ce qui témoigne de la féminisation croissante de l'escrime à La Réunion. Les combats ont été d'un très haut niveau, avec des échanges techniques et tactiques de grande qualité.

Les favoris ont globalement confirmé leur statut, avec quelques surprises notables. Chez les M13, Eline Fruchart et Enrick Virin se sont imposés en finale et ont conservé leurs premières places.



Chez les M17, Martin Molines a remporté sa 4e victoire sur 4 épreuves contrairement à Kahina Chouat qui conserve de justesse sa première place après avoir terminé cette dernière manche à la 4e place, Justine Wannin qui remporte cette dernière manche et termine à une longueur de la première place.



Enfin, chez les seniors, Eric Petit et Chloé Baillif conserve leur première place au général, malgré les victoires de Téo Guhur et Clara Lefay ce dimanche.

Cette dernière manche du championnat a marqué la fin d'une saison d'épée, pour ces 3 catégories, riche en émotions et en performances. La Ligue d'Escrime de La Réunion se félicite du succès de cette compétition et remercie tous les participants, les bénévoles et les organisateurs pour leur contribution.

- Les résultats de ce dimanche -



Épée--Dames--M131 FRUCHART Eline ST PIERRE ES2 ROBERT LUONG Maeline ST DENIS BUS3 AREKION Emma ST DENIS BUS4 VANOOST JEAN-BAPTISTE Anna ST DENIS BUS5 RINGUIN GOUROUVY Lou ST DENIS BUS

Épée--Hommes--M13

1 VIRIN Enrick ST DENIS BUS

2 LALAURIE Jules ST DENIS BUS

3 CHANE CHING Henri ST DENIS BUS

4 DESCAMPS Julien ST DENIS BUS

Épée--Hommes--M17

1 MOLINES Martin ST DENIS BUS

2 ROBIN RAMFUL Ravi ST DENIS BUS

3 SALAUN Nathan SAINTE MARIE

4 ROBIN RAMFUL Nil ST DENIS BUS

5 HUUKENA Vince ST PIERRE ES

6 THEREZO-GEHIN Corentin TAMPON ES

7 POTHIN Ruben TAMPON ES

8 ACHARD Noé ST DENIS BUS

9 FOURNY Lilian ST DENIS BUS

10 PREVEL Lehyan TAMPON ES

11 PAINIGRA Thomas ST DENIS BUS

12 STIRPE Thomas ST DENIS BUS

13 ISAUTIER Aymeric ST PIERRE ES

14 CORTES Louis SAINTE MARIE

Épée--Dames -M17

1 WANNIN Justine ST DENIS BUS

2 DEMEAU-EGIDI Maëlle ST PIERRE ES

3 BARONCE Omeira LE PORT CE

4 CHOUAT Kahina ST DENIS BUS

5 AKOONE Nora ST DENIS BUS

6 BRIET Jade SAINTE MARIE

Epée - Dames - Seniors

1 LEFAY Clara TAMPON ES

2 GANCE Lana TAMPON ES

3 BAILLIF Chloé LE PORT CE

4 VAYSSE Jade SAINTE MARIE

5 RICARD Amandine LE PORT CE

6 BARONCE Stéphanie LE PORT CE

7 FRIBOULET Mélanie TAMPON ES

Epée - Hommes - Seniors

1 GUHUR Teo LE PORT CE

2 PETIT Eric Georges SAINTE MARIE

3 BARENCOURT Alexandre SAINT ANDRE

4 BOBEE Eric ST PIERRE ES

5 GANDEKPINZOUN Giovanni ST DENIS BUS

6 GUHUR Frédéric LE PORT CE

7 MINATCHY Arthur SAINTE MARIE

8 ITEMA Kesiah ST DENIS BUS

9 VAUQUELIN-GUERILLON Antoine LE PORT CE

10 HAUT BOIS Mathis SAINTE MARIE

11 ACHILLI Thierry ST PIERRE ES

12 ROMANETTI Ange ST DENIS BUS

13 LEGROS Eric SAINTE MARIE

Pour la compétition par équipe, pas moins de 4 équipes en senior hommes et 6 en M17 avec les résultats ci-après :

M13

1er : BUSE (LALAURIE Jules-AREKION Emma-VANOOST JEAN-BAPTISTE Anna)

2ème : BUSE (CHANE CHING Henri-DESCAMPS Julien-ROBERT LUONG Maëline)

3ème : BUSE/ESPADON (VIRIN Enrick-RINGUIN GOUROUVY Lou-FRUCHART Eline)

M17

1er : BUSE (MOLINES Martin-ACHARD Noé- ROBIN RAMFUL Ravi et Nil)

2ème : ESPADON (HUUKENA Vince-ISAUTIER Aymeric-DEMEAU EGIDI Maëlle)

3ème : TAMPON ESCRIME (PREVEL Leyan-POTHIN Ruben-THEREZO GEHIN Corentin)

SENIOR DAME

1ère : TAMPON ESCRIME (LEFAY Clara-GANCE Lana-FRIBOULET Mélanie)

2ème : CEO (BAILLIF Chloé-BARONCE Stéphanie-RICARD Amandine)

SENIOR HOMME

1er : BUSE (GANDEKPINZOUN Giovani-ITEMA Kesiah-ROMANETTI Ange)

2ème : BEC (PETIT Eric-MINATCHY Arthur-HAUT BOIS Mathys-MOREL Willy)

3ème : CEO (VAUQUELIN GUERILLION Antoine – GUHUR Téo et Fréderic)