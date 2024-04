Epidémie de leptospirose : 11 nouveaux cas en une semaine, une tendance à la baisse se confirme

Ce vendredi 5 avril 2024, Santé publique France a dévoilé le point épidémiologique régionale. Le nombre de cas de leptospirose autochtones confirmés a augmenté, avec 130 cas déclarés depuis le 1er janvier 2024. Une tendance à la baisse, à confirmer dans les semaines à venir, semble néanmoins se dessiner. Les cas hebdomadaires de dengue se stabilisent depuis quelques semaines. Près de la moitié des cas est toujours rapportée à Saint-Joseph. La tendance à la dispersion géographique se poursuit avec 14 communes concernées, dont une majorité de cas dans le sud. Nous publions ci-dessous le communiqué de Santé publique France.

Données de la déclaration obligatoire : depuis le 1er janvier 2024, 130 cas de leptospirose autochtones confirmés biologiquement ont été déclarés à l’ARS, soit 11 cas de plus que la semaine précédente (dont 7 résidants dans le Sud de de l’île, et respectivement 2 cas dans l’Est et le Nord).

Ce nombre de cas déclarés en 2024 est particulièrement élevé si on le compare aux deux dernières années (correspondantes aux incidences maximales enregistrées à La Réunion). Ainsi pour la même période de 2023 44 cas avaient été déclarés pour 164 cas annuels et pour 2022 63 cas déclarés pour 169 cas annuels.

Huit communes, principalement du Sud de l’île, rapportaient un nombre de cas supérieur à 5. Il s’agissait de Saint Pierre (21 cas), Saint Louis (17 cas), Saint Paul (14 cas), Le Tampon (13 cas) Saint Joseph (12 cas), Saint Benoit (10 cas), Petite Ile (8 cas), et Saint Leu (7 cas).

Les principales hypothèses de contamination déclarées par les cas lors de l’enquête de terrain étaient principalement des activités agricoles/élevage (professionnelle ou de loisirs), et dans une moindre mesure des activités de loisirs en contact avec de l’eau douce et des activités de nettoyage de cour (notamment après les épisodes de fortes pluies). Il n’a pas été identifié de nouveaux décès au cours la S12 (1 en lien direct en S10 et 1 en cours d'investigation pour l’imputabilité en S 09 ).

Données du réseau Oscour ® : en S13 l’activité pour suspicion de leptospirose 14 passages et 6 hospitalisations) représentait 0,3% de l’activité toutes causes confondues. Entre S01 et S13 2024, 99 passages et 57 hospitalisations, étaient enregistrés (taux d’hospitalisation de 58%). A titre de comparaison, pour la même période de 2023, le taux d’hospitalisation était de 64% (25 hospitalisations/ 39 passages) et pour 2022 il était de 61 36 hospitalisations/ 59 passages).

- Covid 19 -

En S13, le taux de positivité (TP) était stable : 3% en S13 contre 4% en S12 (Figure 1). Le taux de dépistage était en revanche en diminution modérée : 37 tests pour 100 000 habitants en S13 contre 43 tests pour 100 000 habitants en S12. L’analyse du taux de positivité par classes d’âges fait état d’une baisse du TP chez les moins de 15 ans et chez les 75 ans et plus, d’une stabilité chez les 45-65 ans et d’une hausse modérée chez les 15-45 ans et les 65-75 ans (Figure 2).

En S13, les passages aux urgences pour motif de COVID 19 étaient faibles et stables (Figure 3). En S13, 3 passages aux urgences pour COVID 19 ont été comptabilisés contre 2 la semaine précédente (Figure 3). Le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID 19 restait inférieur à la moyenne des passages en S13 entre 2020 et 2023 (Figure 3).

Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences pour motif de COVID 19 était faible et stable avec une hospitalisation en S13 versus aucune hospitalisation en S12 (Figure 4). Le niveau des hospitalisations était inférieur à la moyenne 2020-2023.

- Syndrome grippal, infection respiratoire aiguë et virus gripaux -

En S13, les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal étaient en diminution. Les urgences ont enregistré 17 passages pour un motif de syndrome grippal en S13 contre 25 la semaine précédente (Figure 5). Le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal était stable avec 4 hospitalisations rapportées en S13 contre 6 en S12. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe représentait moins de 1% de l ’activité totale.

La surveillance virologique identifiait en S13 une circulation de grippe toujours majoritairement de type A(H1N1)pdm 09 (Figure 7). Le taux de positivité était en diminution avec 11% des tests positifs pour les virus grippaux en S13 contre 17% en S12.

En médecine de ville, la part d’activité des Infections Respiratoires Aigües (IRA) était à la hausse avec 3,4% de l’activité totale en S13 comparé à 2,2% pour la S12. La part d’activité pour IRA se situait en S13 au dessus du niveau de la moyenne 2013-2023 (Figure 6).

- Bronchiolite (chez les moins de 2 ans) -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans avaient diminué en S13 comparés à la semaine précédente (Figure 8). En S13, 28 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite versus 34 en S12 (Figure 8).

On observait une stabilité des nouvelles hospitalisations (n=9) par rapport à la semaine précédente (n= 10). (Table 1.)

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était en baisse à 9,4% en S13.

Concernant la surveillance virologique, le taux de positivité pour le VRS chez les moins de deux ans était en diminution, et se situait à 20 en S13 vs 29% en S12 avec une co-circulation de VRS de type A et de VRS de type B.

- Gastro-enterites aigues (GEA) -

En S13, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite étaient en diminution pour la deuxième semaine consécutive. Le nombre de passages aux urgences était de 68 en S13 versus 78 en S12 (Figure 10), soit une baisse de 13%. Le nombre d’hospitalisations était en diminution modérée avec 9 hospitalisations en S13 vs 13 en S12.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite étaient en diminution modérée en S13 (n= 33) comparés à la semaine précédente (n= 39) (Figure 11). Les hospitalisations après un passage aux urgences demeuraient stables avec 3 hospitalisations en S13 contre 5 en S12.

En S13 la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro entérite restait stable par rapport à la semaine précédente (6,6% en S13 vs 7,5% en S12).

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe était stable et se situait à 2,6% en S13 (Figure 12). Elle était au dessus de la moyenne des années 2013-2023.

- Dengue -

Depuis le début de l’année, 404 cas de dengue ont été rapportés, ce qui dépasse déjà le nombre de cas totaux de 2023. La circulation virale rejoint à présent celle de 2022.

En semaine 12, le nombre de cas de dengue signalés était de 76 cas. Le nombre de cas hebdomadaires tend à se stabiliser depuis la S09 (malgré la baisse en S10) autour de 60-70 cas.

La moitié des cas est toujours rapportée à St Joseph (47% en S11 et 51% en S12) mais cette proportion baisse depuis la S08 où 85% des cas y étaient signalés. La tendance à la dispersion des cas se poursuit avec 14 communes concernées en S12. Le sud reste principalement affecté (78% des cas), vient ensuite l’ouest avec 16% des cas. En semaine 12 les cas sont répartis comme suit.

Le sérotype circulant est toujours le DENV 2.

L’impact sanitaire reste à ce jour faible avec 62 passages aux urgences (CHU Sud et CHOR principalement) pour syndrome compatible avec la dengue depuis le début de l’année, dont 9 en S11 et 12 en S12. L’impact hospitalier reste faible également avec 4 hospitalisations depuis le début de l’année.

L’épidémie de dengue à Maurice et à Rodrigues se poursuit. Le sérotype DENV 2 y est également le sérotype en cause. Depuis le début de l’année, 25 cas importés ont été signalés au retour de voyage

- Cas de conjonctivites en médecine libérale et milieu hospitalier -

• Le réseau des médecins sentinelles

En médecine de ville, la part d’activité pour conjonctivite se situait au dessus de la moyenne 2013-2023 pour la S13/2024 (Figure 18). En S13/2024, la part d’activité diminuait à 1,9%(n=58) versus 2,5% (n=73) en S12 (Figure 18).

• Le réseau OSCOUR®

En terme de surveillance des indicateurs sanitaires à l’hôpital (passages aux urgences et hospitalisations), il n’est toujours pas identifié, un impact sanitaire majeur (Figure 19), malgré une hausse observée pour le mois de mars (Figure 15).

- Mortalité (toutes causes) -

En S11, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 119 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé était en augmentation (n=101 en S10). Le nombre de décès observé en S11 était supérieur mais non significatif au nombre de décès attendu (n= 111).

Chez les plus de 65 ans, en S11, 92 décès ont été observés vs 84 décès attendus. Ce chiffre était en hausse comparé à ce qui était observé en S10 (70 décès observés) Le nombre de décès observé en S11 pour cette classe d’âge était supérieur mais non significatif au nombre de décès attendu (84).

Chez les moins de 15 ans, 2 décès ont été observés en S11 (le nombre de décès attendu est de 2).