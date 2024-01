"Faites de l'escalade" dans trois salles de l'île

La première édition de l'événement "Faites de l'escalade" aura lieu partout en France ce vendredi 26 janvier de 10h à 22h et de 13h à 20h ce samedi 27 janvier 2024. A La Réunion, trois salles d'escalade situées à Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Clotilde proposeront au public de (re) découvrir ce sport nouvellement admis aux Jeux Olympiques. L'événement est organisé par l'Union des salles d'escalade. Il est relayé à La Réunion par le groupe Basalte Révolution. Dans toute la France, plus de 80 salles d’escalade réparties dans 42 départements participent au week-end sportif (Photo Basalte Révolution)

Dans les trois salles du groupe Basalte Révolution, fondé par Rémy Barjolin et Laurent Lacassin, il sera donc possible de pratiquer l'escalade pendant les deux jours de l'événement. Une participation de 5 euros sera demandé à chaque personne.



A noter que plus de 10 ans après son lancement, le groupe Basalte Révolution regroupe plus de 1500 pratiquants.

• les salles participantes :



- Saint-Pierre : 3 rue P. Kichenapanaidou - 06 92 00 50 47- Cambaie : 6 avenue du Piton Treport - 06 92 71 89 45- Saint-Clotilde : 61 Rue des Vavangues - 06 92 00 50 99

