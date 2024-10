Escalade : Léo Grosset champion d'Europe de vitesse Jeunes, Louise Fontaine en bronze

Les championnats d’Europe de vitesse Jeunes ponctuaient ce week-end du 28 et 29 septembre 2024 la saison internationale d’escalade "jeunes". Les grimpeurs réunionnais sont repartis de Troyes avec deux médailles dans les valises, dont un titre pour Léo Grosset et le bronze pour Louise Fontaine. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Fédération française d'escalade)

Favori de la compétition avec deux victoires en autant de participations en Coupe d’Europe, Léo Grosset (Austral Roc) a su répondre présent dès les qualifications, avec le chrono le plus rapide (5sec92). En finale, il fait preuve de régularité et élimine un a un ses adversaires. Léo décroche ainsi son premier titre majeur, récompensant sa régularité tout au long de la saison.

Double médaillée en Coupe d’Europe en mai et juillet, Louise Fontaine (Est’Kalad Club) a également répondu présente dans la catégorie U20. 3e des qualifications, elle conservera son rang et décroche le bronze, sa deuxième médaille en grand championnat.

En U18, Maélane Villedieu (Austral Roc) et Eva-Lina Rymasz (Austral Roc), respectivement 6e (8sec26) et 8e (8sec46) des qualifications étaient également au rendez-vous des finales. Elles seront malheureusement éliminées en quart de finales et conservent ainsi leur rang.

Enfin, en U20, avec un temps de 5sec61, Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc) prendra la 4e place des qualifications. En quart, dans un duel serré, il s’inclinera finalement contre son éternel rival italien Marco Rontini. Pour sa dernière compétition jeunes, Marius termine 6e.

En difficulté Sam Poullain, 11e des qualifications était aux rendez-vous des demies. Il chutera malheureusement aux deux-tiers de la voie, à deux prises d’une qualification en finale.

Ce Championnat d’Europe était également un point final aux classements des Coupes d’Europe. Avec 3 victoires, Léo Grosset l’emporte en U16, Louise Fontaine est 2e en U20. Marius Payet Gaboriaud 5e U20, Maélane Villedieu 9e U18, Eva-Lina Rymasz 14e U18 et Romain Velpart 22e U18. En difficulté, Sam Poullain est 6e U20.

Félicitations à tous les athlètes de l’équipe réunionnaise pour ces résultats à ce dernier championnat, et pour l’ensemble de la saison 2024. Cap sur 2025.