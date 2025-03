Escalade : Manon Lebon championne de France de Vitesse

Ce samedi 15 mars 2025 se déroulaient à Troyes les championnats de France d’escalade de vitesse Sénior, où l’équipe réunionnaise a une fois de plus rayonné, avec notamment le titre national remporté par Manon Lebon. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo FFME)

Dès le début de la compétition, Manon Lebon confirme son statut et prend la 2e place des qualifications. En quart, elle bat son record personnel et passe pour la première fois sous les 7secondes en compétition (6’’999). Elle gagne ensuite sa demie en battant sa coéquipière Louise Fontaine (Est’Kalad Club) et se retrouve ainsi en finale, sans surprise, contre Capucine Viglione.

Au bout du suspense et d’une finale à rebondissements, c’est finalement Manon Lebon qui l’emporte. Après deux deuxième places les années précédentes, l’athlète du Pôle Espoir de la Réunion remporte son premier titre de Championne de France sénior. De bon augure à l’approche de la saison internationale, et des Jeux Mondiaux militaires la semaine prochaine !



La Tamponnaise était bien entournée, les deux autres représentantes réunionnaises faisaient également partie du dernier carré. Eva-Lina Rymasz (Austral Roc), vainqueure sur le fil en quarts, s’incline malgré un beau passage en demies contre Capucine VIGLIONE. A l’instar de sa coéquipière, Louise Fontaine (Est’Kalad Club) remporte de très peu son quart de finale, avant de s’incliner contre Manon en demies.

C’est ainsi que la petite finale opposera les deux coéquipières du Pôle Espoir. Au coude à coude de bout en bout, et remporte finalement le bronze pour moins de 5 centièmes, sa première médaille nationale en sénior. Elle améliore également son record personnel en 7’’70.

Leurs temps offrent de belles belles perspectives aux réunionnaises pour se sélectionner en Equipe de France sénior.-

- De bels espoirs pour l'équipe -

Quatrième des qualifications, Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc) fait preuve de régularité et passe sans encombre les huitièmes de finale. En quart, il frappe fort en battant Marceau Garnier de 4 millièmes et améliore une nouvelle fois son record personnel en 5’’33 ! En demies, les compétiteurs nous offrent un duel toujours aussi serré, mais tournera cette fois à l’avantage de Pierre Rebreyand pour 5 millièmes, duel perdu sur le temps de réaction.

En petite finale, Marius prend le meilleur départ, mais une faute à mi-parcours lui coutera le podium, en faveur du recordman de France Guillaume Moro. Pierre Rebreyand conserve son titre, Jérome Morel monte sur la deuxième marche du podium. Malgré une 4e place, Marius marque un retour très prometteur à son meilleur niveau, au plus haut-niveau !

Léo Grosset (Austral Roc) était également au rendez-vous des phases finales. En huitièmes, il s’offre une belle victoire au finish face à Yann Leclerc. L’aventure se terminera malheureusement pour lui en quarts face à Jérome Morel. Il termine à une très belle et encourageante 8e place pour ses premiers championnats de France Sénior.

Enfin, Florian Virapin (Est’kalad Club), encore U18 et surclassé pour l’occasion, se classe 21e de ses premiers Championnats de France.



En amont de ses championnats de France sénior, les athlètes Péï ont également bien figuré sur la Coupe de France jeunes. Elena Pasturel (Est’Kalad Club), régulière tout au long de la journée bat son record personnel (9’’29) à plusieurs reprises, remporte la compétition en U16 et se rapproche des minimas pour entrer en Equipe de France jeunes !

Emma Mussard (Montagne Réunion), pour sa première compétition, monte également sur le podium et remporte une belle médaille de bronze. En demies, elle bat son record personnel et établit, au millième près, le même temps que son adversaire (10’’428) ! Dans un second passage pour les départager, Emma chute mais réussira à se remobiliser en petite finale.

Troisième des qualifications, Florian Virapin (Est’Kalad Club) commet des erreurs d’apprentissage et fait malheureusement un faux départ en quarts de finale. Il se classe 5e en U18 et prend de bons repères pour le week-end prochain.