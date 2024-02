Escalade : Oriane Bertone, championne de France de bloc sénior

Une semaine après les "Jeunes", les championnats de France de bloc Sénior se déroulaient, ce week-end du 17 et 18 février 2024 à Valence. Déjà sélectionnée en Equipe de France et qualifiée pour les Jeux Olympiques, Oriane Bertone abordait la compétition avec le statut de favorite. Un statut qu'elle a su conforter en s'octroyant la première place et en devenant championne de France de bloc sénior. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration)

Première à l’issue des qualifications, la Saint-Leusienne connaitra une demi-finale un peu plus compliquée, ou elle prendra la quatrième place.

Dernière à l’issue du premier bloc de finale au "jeu" des essais, Oriane a su être efficace et "toppe" les trois autres tracés à leur première tentative. Longtemps à égalité avec la parisienne Zélia Avezou (ES Massy), le titre s’est joué dans le dernier bloc, à l’avantage de la native réunionnaise, qui l’enchaîne à vue.

Manon Hily (7A L’Ouest), auteure d’un beau tour de qualifications en accrochant la 6e place terminera finalement 12e à l’issue des demi-finales.

Chez les Hommes, Max Bertone (Austral Roc), 14e des qualifications grapille 3 rangs et termine à une prometteuse 11e place pour son deuxième championnat de France de bloc Sénior ! Kito Martini (Block’out Toulouse) vient créer la surprise en arrachant la victoire au champion du Mickaël Mawen (Equipe LFM) et au vice-champion du monde Mejdi Schlack (Chambéry Escalade).

Lire aussi - Oriane Bertone conserve son titre de championne de France bloc