Escalade : plusieurs Réunionnais étaient en lice à la coupe du monde de Chamonix

Plusieurs réunionnais étaient au départ des épreuves de vitesse et de difficulté de la Coupe du Monde de Chamonix d'escalade ce week-end du 13 et 14 juillet 2024. La Réunion n'aura pas réussi à se hisser sur le podium pour cette étape de la Coupe du monde. Les sportifs ont rendez-vous dès mercredi à Briançon pour une nouvelle étape. Nous publions le communiqué de la fédération ci-dessous (Photo FFME)

Reportées en raison de la météo, les qualifications de vitesse se sont finalement déroulées samedi soir. Manon Lebon (Austral Roc) frappe fort d’entrée en battant son record personnel, et record de France U20 en 7sec01. Ce chrono lui offre la 7e place des qualifications, et une place en phase finales.

En huitième, elle fait malheureusement face à une autre française, Capucine Viglione, également qualifiée aux Jeux Olympiques. Au coude à coude tout au long de la montée, Capucine remportera finalement le duel pour 3 centième (7’’00 contre 7’’03). Manon se classe à une très prometteuse 9e place.



Chez les garçons, Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc) faisait son grand retour sur le circuit des Coupes du Monde après un an d’absence. Avec un chrono de 5sec73, il se classe 33e de la compétition, son meilleur résultat mondial sénior !



En difficulté, les belles performances s’enchaînent pour Max Bertone (Austral Roc). 16e des qualifications, il prend son ticket pour la demi-finale. Il réalise une solide prestation dans la voie de demie, lui permettant de terminer à la 14e place, pour sa deuxième participation à une Coupe du Monde. Il continue donc à prendre des repères parmi le gratin mondial ; on a hâte de le retrouver dès jeudi pour la prochaine étape de Coupe du Monde à Briançon !



Chez les filles, contre-performance de Manon Hily (7a L’Ouest), qui pointe à la 41e place de l’épreuve. Kintana Iltis (Chambery Escalade) se classe quant à elle 49e pour sa deuxième participation à une Coupe du Monde.



Rendez-vous dans quelques jours à Briançon, dès mercredi, pour une nouvelle étape de Coupe du Monde de vitesse et de difficulté, la dernière avant les Jeux-Olympiques.

Programme Coupe du Monde de Briançon (heure locale) :



• Mercredi 17 juillet 2024 :

Qualifications vitesse à partir de 12h00 (Manon Lebon)

Finales de vitesse à 20h



• Jeudi 18 juillet 2024 :

Qualifications difficulté à partir de 9h (Max Bertone, Manon Hily, Kintana Iltis)

Demi-finales difficulté à partir de 20h30



• Vendredi 19 juillet 2024 : Finales difficulté à partir de 20h30



Diffusion : La compétition de vitesse ainsi que demi-finales et finales de difficulté seront à suivre en direct sur Eurosport, ou sur la chaîne Youtube de l’IFSC.