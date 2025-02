Escalade : quatre Réunionnais.es au départ du sélectif national sénior à Voiron

Le samedi 1er mars 2025 à Voiron, quatre Réunionais.es, spécialistes de la discipline, seront au départ du sélectif national senior, avec comme objectif une place en équipe de France senior de vitesse pour les prochaines coupes du monde et coupes d’Europe. Eva-Lina Rymasz (Austral Roc), Manon Lebon (Austral Roc), Louise Fontaine (Est’Kalad Club) et Marius PAYET Gaboriaud (Austral Roc) défendront les couleurs de leur club et du Pôle espoir escalade de la Réunion. (Photo: Fédération française de l'escalade)