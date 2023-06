Escalade : Sam Poullain devient champion de France, Max Bertone remporte la coupe d’Europe

Le week-end a été fructueux pour les grimpeurs réunionnais. Les championnats de France de difficulté ainsi que la Coupe d'Europe de difficultés se sont déroulés ces 17 et 18 juin 2023, où les Réunionnais ont réussi à se démarquer une nouvelle fois. Sam Poullain (7a L’Ouest) a remporté le titre de champion de France U20 cette année à Voiron, tandis que Max Bertone s'est offert la victoire de la Coupe d’Europe de difficulté U18 à Niederwangen en Suisse. Nous publions le communiqué de la ligue ci-dessous.

Les Championnats de France de difficulté pour les catégories "jeunes" se sont déroulés ce week-end à Voiron, où plus de 300 grimpeurs étaient présents. Coté Réunionnais, le voyage aura été fructueux pour Sam Poullain (7a L’Ouest), qui remporte le titre de champion de France U20 cette année.

Trois grimpeurs parvenant à venir à bout de la voie de finale, ils seront départagés sur les résultats des qualifications, à l’avantage du pensionnaire du Pôle Espoir Outre-Mer, qui pointait déjà à la tête du classement provisoire. Sam remporte ainsi son deuxième titre de Champion de France, et se qualifie en équipe de France jeune pour la Coupe d’Europe de difficulté Jeunes, à Saint Pierre en Faucigny dès le week-end prochain.



Dans cette même catégorie, Louis Fechoz (Austral Roc) termine 13e, pour ses derniers championnats de France "jeunes".



En U18, Quentin Parachou (7a L’Ouest) et Victor Barbot (Austral Roc), n’accèdent malheureusement pas en finale, et terminent respectivement 15e et 22e.

Félicitations également à Akyan Etchar, ancien pensionnaire du Pôle Espoir et évoluant désormais en métropole, qui remporte le titre de Champion de France de la catégorie.



Champion du monde en titre en U16, Max Bertone était absent de ces Championnats de France, car il représentait la France à la Coupe d’Europe de difficulté U18 de Niederwangen (Suisse), qu’il a gagné haut la main !



Une semaine après son titre aux Championnats de France de difficulté, Manon Hily a de son côté effectué en Autriche sa rentrée internationale dans cette discipline. Dixième des qualifications, l’ancienne pensionnaire du Pôle Espoir Outre-Mer d’escalade et licenciée du club 7a L’ouest figurait parmi les 26 demi-finalistes.

En demie, elle a rencontré des difficultés à se rétablir sur un volume et chute prématurément au tiers de la voie. Manon termine 19e de cette première compétition. Prochaine étape à Villars les 30 juin et 1er juillet 2023.



Sur le circuit de bloc, Fanny Gibert a elle pris la 9e place de cette Coupe du Monde.