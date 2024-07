Escalade : Sam Poullain présent à la Coupe d’Europe de difficulté Jeunes de Dornbirn 

Ce samedi et ce dimanche 14 juillet 2024, aura lieu à Dornbirn (Autriche), une étape de la Coupe d'Europe de difficulté Jeunes. Sam Poullain, grimpeur du club 7 à l'ouest sera du voyage. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération française d'escalade.

Les compétitions nationales et internationales se multiplient ce week-end ! En parallèle de la Coupe du Monde de Chamonix et de la Coupe de France de Briançon, nous suivrons une étape de Coupe d’Europe de difficulté Jeunes à Dornbirn les 13 et 14 juillet 2024.

"Sam Poullain (7a L’Ouest) sera du voyage en Autriche avec l’Equipe de France, avec pour objectif une qualification aux Championnats du Monde (Guiyang du 22 au 31 août 2024) et aux Championnats d’Europe (Troyes du 25 au 29 septembre 2024) dans la discipline, pour sa dernière saison en « Jeunes".

Programme (heure locale) :

- Samedi 13 juillet 2024 : Qualifications de 16h15 à 20h00

- Dimanche 14 juillet 2024 : Finales de 13 à 14h