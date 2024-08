Sabre : l'équipe de France s'incline face aux Coréennes

L'équipe de France d'escrime restent sur leur faim en ces demi-finales. Le trio composé de Sarah Noutcha, Sara Balzer et Manon Apithy-Brunet - médaillé d'argent et d'or en individuel - ont perdu leur place pour les finales face aux Coréennes (45-36). Ayant pourtant installé un écart important lors des quart de finale face à l'Algérie (45-32), la Corée du Sud a su mettre les bleues en difficulté tout au long du match. Elles se préparent à affronter l'équipe du Japon pour remporter une possible médaille de bronze dans la soirée de ce samedi 3 août 2024 (Photo : AFP)