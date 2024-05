Espèces Exotiques Envahissantes : Saint-Joseph lutte contre l’arbre-pieuvre

Face aux espèces exotiques envahissantes émergentes sur le territoire de la commune de Saint-Joseph : l’Initiative pour la Restauration écologique en milieu Insulaire (IRI) menée ce lundi 29 avril 2024 une nouvelle opération de lutte contre l’arbre-pieuvre. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse.

Dans le cadre du Plan Opérationnel de Lutte contre les Invasives (POLI), et grâce à des cofinancements de l’Etat (France Relance, MTECT, CCT) et du Département de la Réunion, l’Initiative pour la Restauration écologique en milieu Insulaire (IRI) a engagé à l’échelle de toute l’île depuis juillet 2022 des actions d’information, d’amélioration des connaissances et de lutte contre trois groupes d’espèces exotiques envahissantes sur le point de s’implanter durablement sur notre territoire : la Perruche à collier (Psittacula krameri), l’Arbre-pieuvre (Brassia actinophylla, ex-Schef lera actinophylla), et le Corbeau familier (Corvus

splendens).

Originaire du Nord de l’Australie et importé à La Réunion à des fins ornementales, l’Arbre-pieuvre a déjà colonisé plusieurs secteurs de notre île (abords de la Rivière de l’Est, littoral de Manapany, etc.), menaçant la survie de nos arbres indigènes et de nos milieux forestiers de basse et moyenne altitude, et pouvant provoquer des dégâts aux fondations des bâtiments et aux réseaux enterrés en zones urbaines.

Bien que l’Arbre-pieuvre ne soit pas encore interdit d’importation à La Réunion, l’objectif ultime du programme piloté par l’IRI à l’échelle de l’île est bien de prévenir toute nouvelle dissémination en milieu naturel, voire de l’éliminer complètement du territoire réunionnais. En effet, son élimination précoce (avant même que des dégâts ne soient déplorés) serait infiniment moins coûteuse qu’une lutte sur le (très) long terme.

- Redonner sa place au gecko de Manapany -

Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la Ville de Saint-Joseph et l’IRI le 21 juin 2023, et suite à une première opération d’arrachage et d’abattage de l’Arbre-pieuvre, l’IRI est de retour à Manapany-Les-Bains le long du sentier littoral d’accès à la plage de Ti’sable ce lundi 29 avril entre 8h30-11h pour recouper et traiter les souches de cet arbre très envahissant afin de l’éliminer définitivement.

Une fois reboisée en espèces d’arbres indigènes adaptées, cette zone littorale pourrait à nouveau accueillir le Gecko vert de Manapany, espèce endémique et critiquement en danger.

La remontée de signalements de terrain est par ailleurs cruciale pour la prévention de l’implantation de ces espèces exotiques envahissantes sur le territoire réunionnais. C’est pourquoi nous en appelons à toutes les personnes soucieuses de l’avenir des productions agricoles, de l’environnement et des espèces péï : si vous observez Les perruches exotiques dans le milieu naturel, le Corbeau familier, ou l’Arbre-pieuvre, merci de contacter le 0693 60 74 65 ou nous laisser un message sur notre page Facebook.

