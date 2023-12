Et si le Saint-Denis FC mettait Paris en bouteille...

Le 8e tour de la coupe de France offre au Saint-Denis FC le mince espoir de réaliser un authentique exploit. Tout à l’heure, dans la froidure du stade Charléty (coup d’envoi à 20h, heure de La Réunion), les hommes de Fred Bachelier rencontrent en effet les professionnels du Paris FC, 10e de Ligue 2. Un challenge de haute volée pour les Dionysiens. Le Paris FC reste en effet sur une belle série en championnat depuis le 21 octobre dernier : cinq victoires, un nul pour une seule défaite. Le vainqueur de ce duel se qualifiera pour les 32e de finale les 6-7 janvier prochains (photo : sly/www.imazpress.com)

"C’est la meilleure équipe de Ligue 2", n’hésite pas à affirmer Fred Bachelier, à la sortie de l’entraînement à Lisses, situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Paris. L’entraîneur dionysien est catégorique à la veille de ce 8e tour de la coupe de France. "Sur l’enchaînement des derniers résultats, les Parisiens sont les meilleurs de leur championnat actuellement", précise-t-il en évoquant son adversaire, le Paris FC, 10e de Ligue 2, à égalité de points avec Rodez et Amiens.



Les Parisiens viennent en effet d’enchaîner cinq victoires et un nul pour une seule défaite face aux Girondins de Bordeaux. De quoi impressionner le coach dionysien. "Ils ne prennent pas beaucoup de buts et arrivent toujours à en marquer un ou deux, prolonge Bachelier. Ils ont quelques belles individualités. D’abord, leur meneur de jeu (Ilan Kais) Kebbal. Ensuite, le jeune gardien (Obed) N’Kambadio, souvent décisif. (Pierre-Yves) Hamel, leur buteur. Et enfin, le capitaine, (Cyril) Mandouki . Ce sont les joueurs importants de cette équipe parisienne, mais les autres sont bons aussi. On n’a vraiment pas hérité d’un bon tirage. D’autant qu’ils sont en pleine confiance."

"On va mieux , confirme à distance Cyril Mandouki, le milieu défensif et capitaine du Paris FC. On va dire que l’on a eu un peu de mal à démarrer notre saison avec trois défaites consécutives. Mais on s’est bien repris. J’ai l’impression que les équipes sont très proches dans ce championnat de Ligue 2, que tout le monde peut battre tout le monde. Il nous reste trois matches désormais pour bien finir l’année." En championnat contre Valenciennes et Quevilly Rouen Métropole et donc en coupe de France ce samedi, à 17h (20h, heure Réunion), face au Saint-Denis FC.

- "Les Réunionnais ne lâcheront rien" -

Une équipe que ne connaît pas le capitaine parisien. "Je suis Martiniquais, confie-t-il. Ça doit se rapprocher du football antillais je suppose. Il y a de très bons joueurs dans les Dom. De toute façon, on sait pertinemment que les Réunionnais ne lâcheront rien, qu’ils se battront sur tous les ballons. Il faudra donc les respecter d’abord. Et ensuite, montrer si possible que l’on est d’un niveau supérieur. En résumé, il va falloir vraiment faire un match sérieux sinon on passera à la trappe."

Si la méfiance est de mise côté parisien, elle est de rigueur côté Dionysien. "Ca va être un match très difficile, analyse Damien Mallard, le milieu du SDFC. On va certainement être confronté à un niveau que l’on n’a encore jamais rencontré en termes d’intensité de jeu. A ce niveau, en Ligue 2, ça va très vite, beaucoup plus que dans notre football amateur. Ils sont au-dessus de nous aussi sur le plan physique, parce que c’est tout simplement leur métier, pas le nôtre. Après, ce sont des êtres humains comme nous."

Fred Bachelier a d’ailleurs tâché de désacraliser au maximum cet adversaire prestigieux, dans l’avant-match. "Je leur ai montré des vidéos des Parisiens, donné le plus d’infos possibles récoltées avec mes contacts en métropole, explique l’entraîneur dionysien. J’ai surtout essayé de les rassurer. Malgré le fait qu’il y ait quatre niveaux d’écart entre nous et le Paris FC, j’ai valorisé au maximum auprès de mes joueurs ce qu’ils savaient faire."

Il leur a sans doute dit qu’ils avaient eux aussi des qualités balle au pied, qu’ils étaient capables de beaux enchaînements à l’instar du premier but marqué par Assoumani contre la Tamponnaise au tour précédent, qu’ils étaient rapides dans les couloirs avec le même Assoumani et Bacary côté gauche, et que cette rapidité était une arme en contre. Car les Dionysiens ne se leurrent pas. Ils n’auront certainement pas la possession. La domination va être parisienne et les premières minutes du match seront à ce titre riches d’enseignement. "La différence entre des équipes comme la nôtre et des professionnels, c’est que la moindre erreur individuelle, tu la payes cash, analyse Bachelier. Dans notre football local, une erreur, tu peux à la limite la rattraper. Pas à ce niveau là, contre une telle équipe." Donc, la prudence sera de rigueur dès le coup d’envoi. "Il faudra être organisé, discipliné, prévient encore le coach. Assurer des relances propres, une qualité de passes parfaite. Chercher l’équilibre constant dans notre placement défensif."

- "Le plus grand match de ma carrière" -

Et qui sait, si le Saint-Denis FC passe sans embûches le premier quart d’heure, puis la première demi-heure, parviendra-t-il à faire douter ne serait-ce qu’un tout petit peu les hommes de Stéphane Gilli, l’entraîneur parisien. "Pourquoi on se priverait de penser à l’exploit ?, s’interroge Bachelier. S’il y a la plus infime possibilité, il faudra être capable de la saisir. On ne sait jamais, avec un brin de chance, un coup de pouce du destin...".

"C’est sûr qu’on n’aura pas la possession, renchérit Damien Mallard. Mais on va bien finir par toucher le ballon. C’est là qu’il faudra exploiter la moindre faille s’il y en a une. » Et le milieu dionysien de conclure. « En début de saison, j’ai signé au Saint-Denis FC pour jouer ce genre de match. C’est carrément le plus grand match de ma carrière. On rêve de créer la surprise." Comme la Saint-Louisienne lors de la saison 1994-1995 ou la Saint-Pierroise début 2020 qui avaient toutes les deux éliminé un club de Ligue 2 à l’époque, en l’occurrence les Chamois Niortais à chaque fois.

Les groupes probables

Paris FC : N’Kambadio, Filipovic – Koré, Gaudin, Mbow, Dabila, Alakouch, Camara, Demoncy, Mandouki, Doucet, Pembélé, Lukembila, Kebbal, Hamel, Jabbari, Gory, Diaby Fadiga.

Entraîneur : Stéphane Gilli.

Saint-Denis FC : Derfla, Ninon – Anilha, Guichard, Issoufi, Alpou Boulaque, G. Folgoat, Vincent, Boto, Mallard, Attoumani, Assoumani, Bacary, Diallo, Simouri, L. Grondin, Optat, Mazagran, Toyiardine.

Entraîneur : Fred Bachelier.

fp/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com