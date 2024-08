Etang Saint-Paul : la Région mise en demeure pour non-respect des règles environnementales

La préfecture a mis en demeure la Région Réunion le 23 août 2024 en raison d'un "non-respect des règles environnementales" concernant les travaux de la RN1 longeant l'Etang Saint-Paul. Alors que des travaux sont en cours pour la création d'une voie de bus sur la RN1, des manquements ont été relevés par un inspecteur de l'environnement. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans son arrêté en date du 23 août 2024, la préfecture de La Réunion note :

• la présence de travaux visant à créer une voix de bus en site propre se situant entre la RN1 dans le sens Saint Paul vers Saint Denis et la réserve naturelle de l'étang de Saint Paul ;

• les travaux se situent entre le viaduc de Saint-Paul et l'ouvrage de franchissement de l'étang Saint Paul ;

• l'emprise des travaux est supérieure à un hectare ;

• la présence de déchets végétaux issus du défrichement stockés dans la réserve naturelle ou à l'interface entre l'emprise de la digue et la zone de réserve naturelle, des déblais de bas de talus sont également présents.

La préfecture souligne que "le plan en annexe du courrier du conseil régional du 8 août 2024 ne correspond absolument pas à ce qui a été constaté sur site, que ça soit au niveau des emprises travaux ou au niveau des emprises définitives'.

La création d'un réseau de gestion des eaux pluviales "avec des rejets directs sans traitement des pollutions dans la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul [pourrait] avoir des impacts importants sur la qualité des eaux de l'Étang et sur la faune (oiseaux mais aussi faune aquatique) compte tenu de la proximité du Bras Saint-Paul" indiquent les services de l'Etat.

Par ailleurs, ces travaux et aménagements "empiètent sur la zone rouge du plan de prévention des risques de la ville de Saint Paul", et

"les travaux et aménagements empiètent en partie sur le territoire de la réserve naturelle de l'étang Saint Paul.

Les travaux d'ouverture d'emprises n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation aux dictions relatives aux espèces protégées, la préfecture alerte sur des travaux de déboisement qui ont eu lieu "sur site sans expertise préalable d'un logue pour vérifier l'absence de nids d'espèces protégées".

La préfecture souligne par ailleurs qu'à proximité immédiate de la zone travaux, "deux nids dont l'un probablement de héron strié (Butorides striata) ont été photographiés sur cet espace", la zone étant "connue pour être favorable à la reproduction du héron strié".

La Région a donc, un mois pour, soit, présenter "un dossier de régularisation des ouvrages existant pour son réseau de gestion des eaux pluviales" ou "porté à connaissance concernant ces travaux neufs de création de la voie bus et son réseau". La préfecture propose par ailleurs un délai de 15 jours à la Région pour déposer "une demande d'examen au cas par cas qui permettra de déterminer si le projet est soumis ou non à évaluation environnementale".

Pour l'heure, la Région n'a pas réagi.