Étang-Salé : l'opération "tables jaunes" lancée contre l'alcoolisation fœtale

Le Syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) France et ses partenaires lancent la troisième édition de l’opération "Tables Jaunes", qui se tiendra partout à La Réunion du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2024. Cette initiative unique vise à sensibiliser le public aux dangers de l'alcoolisation fœtale, un enjeu majeur de santé publique au sein de 108 cafés, hôtels, restaurants et discothèques à La Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

L'alcoolisation fœtale est la première cause de handicap mental évitable en France et concerne 15.000 bébés chaque année. La consommation d'alcool pendant la grossesse peut entraîner des Troubles causés par l'alcoolisation fœtale (TCAF), qui regroupent une large gamme de troubles physiques, comportementaux et cognitifs.

Les enfants touchés peuvent souffrir de retards de croissance, de déficits intellectuels, de problèmes de comportement et de difficultés d'apprentissage qui durent toute la vie. Même une consommation modérée d'alcool peut avoir des effets dévastateurs sur le développement du fœtus, mettant en évidence le besoin urgent de sensibilisation et de prévention.

D'après les données épidémiologiques mondiales, il est estimé qu'une femme enceinte sur treize qui consomme de l'alcool donnera naissance à un enfant atteint de Troubles causés par l'alcoolisation fœtale (TCAF).

Lire aussi - Alcoolisation fœtale : boire un seul verre durant la grossesse peut provoquer un désastre pour le bébé

Dans notre région, il est estimé que 9622 femmes enceintes consomment de l'alcool chaque année, exposant environ 74 enfants aux troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Ces chiffres soulignent la nécessité de continuer nos efforts sur ce territoire.

- Opération Tables jaunes : mobilisation nationale et locale contre l'alcoolisation fœtale -

Par l'opération "Tables jaunes", le Syndrome d'alcoolisation aœtale (SAF) France et ses partenaires s'engagent à informer le public sur ces risques, offrant ainsi une chance aux futures générations de naître en bonne santé et sans handicap associé à l'exposition prénatale à l'alcool.

À l'échelle nationale, 425 établissements du secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration et des discothèques s'engagent contre les troubles causés par l'alcoolisation fœtale, avec une carte Google dédiée facilitant la localisation des participants.

L'opération se déroulera du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2024, juste avant la journée internationale des droits de l'enfant, le mercredi 20 novembre 2024. Les établissements participants utiliseront des sets de tables explicatifs, des affiches, des dépliants informatifs, des t-shirts jaunes, et des sous-verres pour sensibiliser leurs clients.

Cette année, certains cafés, hôtels, restaurants et discothèques (CHRD) contribueront également à une levée de fonds pour soutenir financièrement SAF France dans ses missions de prévention et de formation, ainsi que pour financer un véhicule adapté pour personnes à mobilité réduite destiné à l'ambassadrice Sabrina Dijoux.